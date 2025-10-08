La Morocha, de Barlovento, una de las tapas participantes de la Ruta del Retín de Zahara de los Atunes 2025
La Morocha, de Barlovento, una de las tapas participantes de la Ruta del Retín de Zahara de los Atunes 2025

Estas son las tapas y restaurantes que participan en la Ruta del Retinto de Zahara de los Atunes 2025

Un total de 25 restaurantes participan en este evento gastronómico desplegando sus recetas tradicionales e innovadoras en las que la carne de retinto será la protagonista

Bares y restaurantes de Vejer para tapear de categoría durante la Semana Gastronómica del Lomo en Manteca

08 de octubre 2025 - 07:02

Zahara de los Atunes está a punto de celebrar uno de sus eventos gastronómicos más esperados del otoño. Del 8 al 12 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar, tendrá lugar la XII Ruta del Retinto, una de sus rutas gastronómicas que demuestra la tradición ganadera y la excelencia culinaria de los mejores chefs que transforman la carne de retinto en una experiencia excepcional llena de sabor, tradición e innovación.

Este evento gastronómico, organizado por ACOZA (Asociación de Comerciantes de Zahara), te llevará a descubrir las exquisitas tapas inspiradas en la carne de retinto en el corazón de este pueblo gaditano que forma parte de la Red Pueblos Mágicos de España. Para ello, un total de 25 restaurantes han preparado unas tapas elaboradas con esta carne única, criada en las dehesas gaditanas.

Montemar. Tapa: El Embrujo Zahareño
1/25 Montemar. Tapa: El Embrujo Zahareño
Restaurante Casa Blas. Tapa: Odín
2/25 Restaurante Casa Blas. Tapa: Odín
Brasa y Sal. Tapa: Picotinto
3/25 Brasa y Sal. Tapa: Picotinto
Al Sur. Tapa: Crujido del retín
4/25 Al Sur. Tapa: Crujido del retín
Clandestino. Tapa: Gilda de Redondo del Retín
5/25 Clandestino. Tapa: Gilda de Redondo del Retín
Trattoría L’Angolo. Tapa: Retincino
6/25 Trattoría L’Angolo. Tapa: Retincino
Las Benjumeas. Tapa: El Sabor a Casa
7/25 Las Benjumeas. Tapa: El Sabor a Casa
Barlovento. Tapa: La Morocha
8/25 Barlovento. Tapa: La Morocha
Dondepepe. Tapa: Artáco
9/25 Dondepepe. Tapa: Artáco
Willy Bar. Tapa: Otoño
10/25 Willy Bar. Tapa: Otoño
Casa Candela. Tapa: El Vitello Tonatto
11/25 Casa Candela. Tapa: El Vitello Tonatto
Taberna de Mauro. Tapa: Retinta
12/25 Taberna de Mauro. Tapa: Retinta
Restaurante Dos Mares. Tapa: Muu-Enrrollao
13/25 Restaurante Dos Mares. Tapa: Muu-Enrrollao
Pizzería Cristóbal. Tapa: En Obra
14/25 Pizzería Cristóbal. Tapa: En Obra
Doña Lola Zahara. Tapa: Enferiado
15/25 Doña Lola Zahara. Tapa: Enferiado
Cuatro Vientos. Tapa: El Sanguchito
16/25 Cuatro Vientos. Tapa: El Sanguchito
Taberna de Zahara. Tapa: Me quiere o no me quiere
17/25 Taberna de Zahara. Tapa: Me quiere o no me quiere
Jarana 17. Tapa: El Chamaquito Dorado
18/25 Jarana 17. Tapa: El Chamaquito Dorado
Almadraba Experience. Tapa: Contessa
19/25 Almadraba Experience. Tapa: Contessa
Zokarrá. Tapa: Ravitinta
20/25 Zokarrá. Tapa: Ravitinta
Pozo del Duque. Tapa: Retinto Bulls
21/25 Pozo del Duque. Tapa: Retinto Bulls
Cervezahara. Tapa: Cerveza retinta
22/25 Cervezahara. Tapa: Cerveza retinta
Aborigen Zahara. Tapa: Volcanera
23/25 Aborigen Zahara. Tapa: Volcanera
Sotavento. Tapa: Retinfruti
24/25 Sotavento. Tapa: Retinfruti
El Cortijo de Zahara. Tapa: Carnel-Roll
25/25 El Cortijo de Zahara. Tapa: Carnel-Roll

También te puede interesar

Lo último

stats