Estas son las tapas y restaurantes que participan en la Ruta del Retinto de Zahara de los Atunes 2025
Un total de 25 restaurantes participan en este evento gastronómico desplegando sus recetas tradicionales e innovadoras en las que la carne de retinto será la protagonista
Zahara de los Atunes está a punto de celebrar uno de sus eventos gastronómicos más esperados del otoño. Del 8 al 12 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar, tendrá lugar la XII Ruta del Retinto, una de sus rutas gastronómicas que demuestra la tradición ganadera y la excelencia culinaria de los mejores chefs que transforman la carne de retinto en una experiencia excepcional llena de sabor, tradición e innovación.
Este evento gastronómico, organizado por ACOZA (Asociación de Comerciantes de Zahara), te llevará a descubrir las exquisitas tapas inspiradas en la carne de retinto en el corazón de este pueblo gaditano que forma parte de la Red Pueblos Mágicos de España. Para ello, un total de 25 restaurantes han preparado unas tapas elaboradas con esta carne única, criada en las dehesas gaditanas.