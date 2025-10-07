Bares y restaurantes de Vejer para tapear de categoría durante la Semana Gastronómica del Lomo en Manteca

El lomo en manteca es el producto estrella de Vejer de la Frontera y este 12 de octubre se celebrará una gran fiesta en honor a él. El Día Internacional del Lomo en Manteca es sagrado en el calendario gastronómico de la provincia de Cádiz, sobre todos para los amantes de este producto típico de Vejer.

La de este año es su octava edición y coincide con el puente del Pilar. Durante la jornada del domingo, los visitantes podrán saborear este producto y, además, recorrer las calles de Vejer y disfrutar de la belleza de uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España.

Para calentar motores hasta el Día Internacional del Lomo en Manteca, los bares, restaurantes y carnicerías de Vejer se han sumado a la Semana Gastronómica del Lomo en Manteca, ofreciendo tapas con este producto como protagonista.

Bares y tapas de la Semana Gastronómica del Lomo en Manteca

El Refectorio. Tapa: Tosta de pan brioche con lomo en manteca y crema de queso con salsa kimuchi. De lunes a domingo.

y crema de queso con salsa kimuchi. De lunes a domingo. El Muro. Tapa: Croquetas de lomo en manteca. Lunes, jueves, viernes, sábado y domingo.

4 Estaciones. Tapa: Brioche relleno de lomo en manteca escabechado con rúcula y yema de huevo (imprescindible reserva). Viernes, sábado y domingo.

(imprescindible reserva). Viernes, sábado y domingo. Las Delicias. Tapa: Lomo en manteca con escabeche de soja. De martes a domingo.

Callejón Oscuro. Tapa: Mostachón de Utrera con lomo en manteca. De martes a domingo.

Bar Trafalgar. Tapa: Montadito de lomo en manteca. De lunes a domingo.

De lunes a domingo. Tapería de los Remedios. Tapa: Fajita de chicharrones de Vejer en manteca. De lunes a domingo.

La Taberna del lomo en manteca. Tapa: Montadito de lomo en manteca y tosta de lomo en manteca. De miércoles a domingo.

El Caballo. Tapa: Arroz con lomo en manteca. Viernes, sábado y domingo.

Viernes, sábado y domingo. Peña Flamenca ‘Aguilar de Vejer’. Tapa: Almuerzo campero montadito de lomo en manteca. De jueves a domingo.

Venta Los Olivos. Tapa: patatas con huevo y lomo en manteca; bocadillo de lomo en manteca. De martes a domingo.

Venta Pinto. Tapas: bocadillo de lomo en manteca ; plato de lomo en manteca, con patatas fritas y huevo; revuelto de lomo en manteca; croquetas de lomo en manteca y burrito de lomo en manteca. De lunes a domingo.

; plato de lomo en manteca, con patatas fritas y huevo; revuelto de lomo en manteca; croquetas de lomo en manteca y burrito de lomo en manteca. De lunes a domingo. Venta la Barca de Vejer. Tapas: revuelto de lomo en manteca, bocadillo de lomo en manteca, plato de lomo en manteca con patatas fritas y tortilla de patatas con lomo en manteca. De lunes a domingo.

La Ventana Taberna. Tapas: pulpo en manteca colorá; montadito de lomo en manteca. De lunes a viernes.

montadito de lomo en manteca. De lunes a viernes. La Vinográfica. Tapa: montadito de lomo en manteca con mayonesa de trufa, queso payoyo y rúcula.

La Recova. Tapa: papelón de lomo en manteca.

Varu. Tapa: Montadito de lomo en manteca.

Restaurante Trafalgar. Tapa: brioche y chimichurri en manteca colorá . De lunes a domingo.

. De lunes a domingo. Trafalgar Tapas: Tapa: montadito de lomo en manteca. De lunes a domingo.

Caragato Taberna Flamenca. Tapa: montadito de lomo en manteca. De miércoles a domingo.

Restaurante plaza, 28. Tapa: croquetas de lomo en manteca.

Nuevo bar Andalucía. Tapa: Montadito de lomo en manteca.

Nuevo Topolino. Tapa: tosta de lomo en manteca y huevo de codorniz.

El Siglo. Tapa: Croquetas de lomo en manteca. De miércoles a domingo.

Califa Tapas. Tapa: Croquetas de lomo en manteca. De lunes a domingo.

Carnicerías y tiendas para comprar lomo en manteca