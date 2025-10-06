Vuelve el Día internacional del Lomo en Manteca: "En ningún sitio se hace como en Vejer"

El Día Internacional del Lomo en Manteca, emblema vejeriego por su combinación de tradición, sabor y arraigo local, alcanza ya su octava edición como uno de los eventos gastronómicos más esperados y consolidados de la provincia de Cádiz. Este año, la cita espera multiplicar su éxito, avalado por una confluencia de factores: su celebración el domingo 12 en pleno puente del Pilar, un pronóstico meteorológico favorable y las ganas acumuladas de disfrutar de este día especial tras un año en que las inclemencias meteorológicas lo impidieron.

La presentación oficial de la cita ha tenido lugar en la Diputación de Cádiz, institución que patrocina el evento. En la rueda de prensa han intervenido el vicepresidente segundo, Javier Vidal; el alcalde de Vejer, Antonio González Mellado; la delegada de Turismo, Cultura y Deporte, Tania Barcelona; el organizador del programa, Benjamín Colsa; y Cristina Pinto, de la Venta Pinto, en representación de las carnicerías vejeriegas. Según Benjamín Colsa “todas las carnicerías y panaderías de Vejer participan en esta cita, haciendo posible que el público disfrute del producto”, además de poder contemplar la belleza de los espacios y las calles del casco histórico. Colsa añadió su agradecimiento a los patrocinadores, al Ayuntamiento, a la Mancomunidad de la Janda, a la Junta de Andalucía y a la Diputación.

En sus declaraciones Javier Vidal ha subrayado que “además de sus virtudes geográficas y culturales, la provincia tiene exquisitos manjares y esto es una muestra de ello” y que, turísticamente, el evento “pone a Vejer en primer plano turístico durante este puente”, contribuyendo a reforzar la oferta provincial de atractivos para atraer visitantes y crear riqueza.

“En ningún sitio se hace como en Vejer”. Con estas palabras, el alcalde Antonio González Mellado ha explicado la singularidad del lomo en manteca y su profunda relación con el pueblo, hasta convertirlo en seña de identidad. “Por eso somos la capital mundial del lomo en manteca”, concluyó González Mellado, que ha apelado a la necesidad de proyectar esa identidad como un patrimonio local y “en la necesidad de crear sinergias en torno a este producto”.

Presentación del Día Internacional del Lomo en Manteca en Vejer en 2025. / D.C.

La delegada territorial de la Junta de Andalucía, Tania Barcelona, ha destacado que el Día Internacional del Lomo en Manteca es una “cita imprescindible del calendario turístico que rinde homenaje a uno de nuestros productos más emblemáticos”. Ha ofrecido además algunos datos del impacto turístico que avalan el papel de la Junta de Andalucía como patrocinadora, con una estimación de alrededor de unas 11.000 personas que visitaron el evento, “demostrando la fuerza del turismo gastronómico como motor económico para Vejer y para la comarca”.

El cartel de esta octava edición se basa en una obra del pintor gaditano Fernando Devesa, un bodegón con el lomo en manteca llevado al lienzo con minucioso cuidado del detalle: el reconocible color vivo de la manteca, la textura suculenta del producto y su pan de telera y un realismo que casi parece cobrar vida y olor. El autor ha logrado destacar visualmente la materia prima, armonizando tradición e inspiración artística.

Programación del Día del Lomo en Manteca

Desde la organización se ha impulsado un programa complementario a las tradicionales degustaciones y exposiciones para venta del producto. El sábado 11 de octubre, fecha previa, se calientan motores a las 20:30 horas con un showcooking donde el lomo en manteca será protagonista.

El domingo 12 arrancará la actividad a las 08:00 horas con un desayuno típico que sirve de aperitivo antes de las degustaciones. Además, para esta edición se ha nombrado ‘embajador del lomo en manteca’ a Manuel Martínez, que compartirá honor con el chef con estrella Michelin León Griffioen, que fue nombrado como tal en la edición anterior que no se pudo celebrar. También colabora la Sociedad Filatélica Gaditana, que emitirá un sello conmemorativo dedicado al evento.

Como actividad complementaria, en días cercanos a la gran cita del domingo, la Venta Pinto celebrará en la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de la Diputación una clase magistral sobre el lomo en manteca y diversas formas de servir y preparar este producto. Con esta demostración práctica se persigue mantener viva esta tradición y la cultura del lomo en manteca entre el alumnado, los hosteleros del futuro.

A lo largo de estas ocho ediciones, el Día Internacional del Lomo en Manteca ha contribuido a consolidar productos locales, activar el comercio local y reforzar a Vejer como destino gastronómico. En ediciones anteriores, se han celebrado concursos, talleres de corte, rutas por carnicerías centenarias y actividades musicales que complementan la oferta.

La Diputación de Cádiz reafirma con su patrocinio su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo comarcal y con la promoción de los productos identitarios de la provincia. De hecho, La Diputación de Cádiz reconoció el pasado 19 de marzo con la Medalla de la Provincia, por su contribución destacada al desarrollo y promoción de Cádiz a los promotores del Día Internacional del Lomo en Manteca.