Este pueblo mágico de Cádiz tiene uno de los cementerios más bonitos de España: "Son los restos de una iglesia quemada por las tropas de Napoleón"

En lo más alto de la provincia de Cádiz se alza Villaluenga del Rosario, integrado en la Red Pueblos Mágicos de España. Este pequeño pueblo de la sierra de Cádiz es uno de los más encantadores, no solo por el paisaje que lo rodea, también por las peculiaridades que tiene. Cuenta con menos de 500 habitantes y es el pueblo más pequeño de todos.

Los amantes de la espeleología encuentran aquí su paraíso perfecto, pues es el que más cuevas tiene. De hecho, tres de las cuatro simas más importantes de Andalucía se encuentran en Villaluenga del Rosario. Si seguimos hablando de peculiaridades no podemos olvidarnos de su inconfundible queso de cabra payoya, tampoco de su plaza de toros, que es la más antigua de la provincia gaditana y es la única que no es redonda.

En Villaluenga del Rosario todo son curiosidades y secretos por descubrir; y eso que es un pequeño rincón de la sierra gaditana. Ahora bien, con motivo del Día de Todos los Santos, queremos que descubras una de las grandes joyas que atesora Villaluenga del Rosario: su cementerio.

“En la calle Torre tenemos la antigua Iglesia de el Salvador (1722) quemada por las fuerzas Napoleónicas y que actualmente se utiliza como Campo Santo. Lo que queda de ella es su torre. Es notorio su valor arquitectónico y su impresionante cementerio ha ganado el premio al mejor cementerio de España”, detalla Pueblos Mágicos de España al recomendar visitar este lugar imprescindible.

Interior del Cementerio de Villaluenga del Rosario / JULIO GONZÁLEZ

El cementerio más elevado de la provincia

El cementerio de Villaluenga del Rosario está situado en la parte alta del pueblo, por lo que desde su interior puedes contemplar unas vistas increíbles. Ocupa el lugar de la Iglesia del Salvador, quemada durante la Guerra de la Independencia. Su gran valor arquitectónico atrae a los visitantes, atestiguando los motivos por el que es uno de los cementerios más bellos de España.

Aunque no se conserva documentación sobre su origen exacto, los historiadores creen que el lugar ha sido testigo del paso de al menos tres civilizaciones, basándose en el tipo de construcción. La torre restaurada, la sacristía y los restos de la cúpula central son vestigios de un pasado que sigue vivo, haciendo del cementerio de Villaluenga del Rosario un rincón donde la historia y la paz se entrelazan en un escenario de sobrecogedora belleza.