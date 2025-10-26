La ruta de senderismo en Cádiz que deja asombrados a los senderistas: “Esto es una maravilla”

En otoño las rutas de senderismo vuelven a retomarse. La sierra gaditana vuelve a acoger a los intrépidos senderistas sedientos por disfrutar de la naturaleza más salvaje en uno de los entornos más increíbles de la provincia. Uno de los favoritos es el Parque Natural Sierra de Grazalema, donde descubrirás rutas increíbles que te harán perder la noción del tiempo.

Si por algo se caracteriza este entorno es por contener rutas para todos los gustos, niveles y edades. En esta ocasión, la ruta que te planteamos no está pensada para hacerla con niños y se necesita experiencia para adentrarse en ella. Así lo recomienda Wikiloc, donde podrás consultar el recorrido de la Cueva de las Dos Puertas.

En este vídeo de TikTok, compartido por el usuario @jesusmgr90 podrás ver la increíble belleza de este enclave de la Sierra de Grazalema. “Esto es una maravilla”, confiesa a sus seguidores al descubrir este mirador con vistas impresionantes.

Consejos para hacer esta ruta

Recibe este nombre porque se trata de una cueva muy poco profunda —apenas unos metros— que cuenta con dos accesos, uno de entrada y otro de salida. En realidad, se asemeja más a un arco amplio que a una caverna tradicional. Desde este mirador natural se contempla Grazalema a los pies de la montaña.

El recorrido, que puede hacerse de forma circular, parte desde el aparcamiento del camping de Grazalema, punto donde comienza la subida por la Sierra del Endrinal. Como sucede con la mayoría de los senderos, la duración y el nivel de dificultad varían según las paradas, desvíos y ritmo de caminata. Si el objetivo es únicamente alcanzar la cueva y regresar, la excursión puede completarse en menos de tres horas a paso tranquilo.

Aunque no se trata de una ruta oficialmente señalizada, muchos senderistas han ido marcando el camino para facilitar la orientación. Aun así, para evitar despistes o pérdidas —sobre todo en días de niebla o tras alguna tormenta reciente que borre las huellas— es recomendable usar un GPS con una aplicación específica de montaña.

El itinerario presenta cierto desnivel, por lo que resulta adecuado para la mayoría de los caminantes, aunque no se recomienda para niños pequeños ni personas mayores. En el último tramo, al acercarse a la llamada Cueva de las Dos Puertas, hay que avanzar por una zona de cresta, lo que puede resultar incómodo para quienes sufran vértigo o carezcan de experiencia. Con precaución y respeto al entorno, no supone gran dificultad. El descenso tradicional por la Sierra del Endrinal, junto al Monte Gordo, es considerablemente más sencillo y cómodo.