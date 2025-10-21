De Camping en Halloween: la escapada en Cádiz más terroríficamente perfecta en la naturaleza e ideal para los niños

TAIGA Conil es uno de los campings de la marca donde más se disfruta de Halloween en la naturaleza

Cuando se acerca Halloween es indispensable buscar planes que nos hagan pasar miedo, pero sin renunciar a la diversión. Para ello, nada mejor que una escapada a la naturaleza donde disfrutar de un plan animado pensado para toda la familiar, ideal para grupos con niños y en el que también tienen cabida las mascotas.

Y como octubre no puede despedirse sin una buena fiesta, TAIGA Conil, TAIGA Puerto de Santa María y TAIGA Tarifa Punta Paloma, permanecerán abiertos en estas fechas, al igual que los diferentes destinos que ofrece la marca como TAIGA Delta de l’Ebre, TAIGA Lake Caspe y TAIGA Almería Playa. En ellos podrás pasar una escapada de miedo en familia personalizada, en la que la aventura y confort van de la mano.

El fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre es uno de los más especiales para los establecimientos de TAIGA Campings Resorts. La marca reparte este año su espíritu más terrorífico por todos sus campings, con la novedad de que, en dos de ellos, TAIGA Conil y TAIGA Delta de L’Ebre, las celebraciones arrancan un fin de semana antes, del 24 al 26 de octubre.

El viajero puede vivir en estos campings una experiencia aterradoramente divertida disfrutando de un Halloween lleno de sorpresas. Todo un planazo para niños, donde el misterio y la intriga esperan en cada esquina. Talleres de manualidades, concursos de disfraces, pinta caras, cuenta cuentos, mini disco donde se puede aprender a bailar Thriller de Michael Jackson, yincanas de terror y un menú especialmente pensado a medida para la ocasión. Un animado plan que permite dar rienda suelta a la imaginación disfrutando de un ambiente distinto al del resto del año.

Halloween para todos, sin prescindir de las mascotas

Celebrar Halloween es ya una tradición arraigada en los Campings Resorts de la marca,durante estos días se vuelcan para invitar a sus visitantes a compartir divertidas y emocionantes actividades que les ayuden a vivir al máximo la escapada.

En sus destinos el visitante siempre encuentra actividades para vivir el entorno de una manera única, en contacto con la naturaleza y construyendo momentos de felicidad con los seres más queridos. Pero además, la gran oferta de más de 150 tiendas glamping de las que disponen ya, en cuatro de sus cinco establecimientos, permite alojarse en mitad de la naturaleza con todas las comodidades, como cocina, sala de estar o baño y ducha privados. Sin dejar de contar con las tradicionales parcelas, la opción de siempre, para los más aventureros.

En TAIGA Conil las celebraciones empiezan un fin de semana antes, consiguiendo que los más pequeños se diviertan también con talleres de pintacaras y maquillaje monstruoso, además de una gran fiesta, amenizada con música y DJ y divertidos concursos que son ya famosos en su entorno.

Concurso de decoración de alojamientos, pinta caras, truco o trato y un sinfín de actividades para los más pequeños / TAIGA

Concursos de decoración, mini disco y mucho más

La marca ha diseñado talleres temáticos para crear y personalizar tanto la decoración de sus alojamientos, como los disfraces o las calabazas con las que, después, compiten los campistas por llevarse el premio. TAIGA Conil destaca especialmente en este aspecto, su concurso de decoración de alojamientos ha ido ganando fama en el entorno y ya es toda una tradición asentada que las familias esperan llegar con ganas.

Para los más pequeños los destinos TAIGA cuentan también con mini disco, donde todos pueden aprender la coreografía de Thriller, cuenta cuentos de misterio – como el de TAIGA Tarifa, uno de los más reconocidos de la zona, de la mano de la famosa compañía de teatro "Teatrín". También yincanas del terror que obligan a las familias y grupos a mantenerse siempre unidos y entre risas ante los sustos.

Una agenda completa de actividades tematizadas para todos los públicos; que incluye divertidas competiciones deportivas como un torneo de petanca, tiro con arco maléfico o yoga zombie. Y, por las noches, un cocktail misterioso y un karaoke terrorífico hacen las delicias de los mayores amantes de Halloween, donde pueden exhibir sus mejores creaciones en el desfile para niños, adultos y mascotas.

La oferta gastronómica de TAIGA también se mimetiza con la temática en estos días y en TAIGA Conil, TAIGA Almería Playa, TAIGA Tarifa Punta Paloma y TAIGA Puerto de Santa María proponen menús especiales para deleitar a los fans del miedo y conquistar su sed de Halloween, también por el paladar. Estos días el visitante puede degustar hamburguesas monstruosas o patatas fantasmas, además de otras elaboraciones propias de la casa como el caldero de bruja, los corazones de bruja con cristales malditos, el pan demoníaco con costillas del inframundo o la poción de calabaza con nubes fantasmales y dientes de ogro. Atractivas propuestas pensadas para que ningún espíritu disfrutón quiera dejarlas pasar.