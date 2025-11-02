No te quedes con el antojo y haz tú mismo en casa el dulce más típico por estas fechas: Huesos de Santo

Uno de los dulces más típicos por el Día de Todos los Santos son los Huesos de Santo, así que si este domingo no tienes grandes planes te proponemos ponerte manos a la obra en la cocina y hacer tu mismo este manjar azucarado. Las pastelerías gaditanas ofrecen este producto típico, pero si prefieres hacerlo tú mismo te recomendamos seguir la siguiente receta.

Si bien es cierto que prepararlos no es nada sencillo, por eso es preferible comprarlos que hacerlos tú mismo. Aunque si te apasiona la repostería y te gustan los retos, te dejamos la receta de Juan Ramón González, de La Vista al Paladar, que podrás encontrar en Cosas de Comé.

Ingredientes

Para el mazapán:

250 g de almendras enteras (mejor enteras que usar harina ya molida, para lograr más sabor)

250 g de azúcar glas

40 g de clara de huevo (ideal si es pasteurizada)

Para el relleno de yema:

12 yemas de huevo

200 g de azúcar

Para la glasa:

350 g de azúcar glas

60 g de agua

Elaboración paso a paso

Mazapán:

Tritura las almendras junto con el azúcar glas en una batidora potente. Hazlo en dos tandas para controlar mejor la textura y evitar que la almendra suelte grasa. Debes obtener un polvo fino y suelto. Añade la clara y amasa con las manos hasta conseguir una masa homogénea y manejable, que no se pegue.

Relleno de yema:

Bate las yemas con el azúcar y cocina la mezcla a fuego bajo en un recipiente antiadherente, sin dejar de remover, hasta que espese. Deja enfriar y pasa la crema a una manga pastelera con boquilla fina.

Glasa:

Mezcla el azúcar glas con el agua hasta obtener una cobertura lisa.

Formado de los huesos:

Extiende el mazapán con un rodillo sobre una superficie espolvoreada con azúcar glas, dejando un grosor de unos 3 mm. Corta cuadrados de aproximadamente 5 x 5 cm, enróllalos alrededor de un palito o lápiz para formar los cilindros y retira el palito. Colócalos sobre una rejilla para que sequen durante dos o tres días (o acelera el secado con aire de horno sin calor).

Montaje final:

Rellena los cilindros con la crema de yema utilizando la manga pastelera. Luego báñalos con la glasa y déjalos secar sobre la rejilla hasta que la cobertura deje de estar pegajosa.