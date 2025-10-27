“Porque me importa un apio” y por eso te recomiendo esta ruta gastronómica de Arcos que no debes perderte en noviembre

Octubre aún no ha llegado a su fin y, tras haber saboreado la suculenta gastronomía gaditana en municipios como Conil, Zahara de los Atunes, Medina Sidonia y El Bosque, entre otros, ahora volvemos a dar un salto a la sierra de Cádiz, concretamente a Arcos de la Frontera.

Para ello, tendrás que esperar hasta noviembre, pues este encantador pueblo gaditano volverá a celebrar su Festival del Apio del 14 al 16 de noviembre, bajo la organización de la Asociación Cádiz Sabe. La de este año será su segunda edición, tras el éxito cosechado en la anterior donde se le rindió homenaje a una verdura que se consume tradicionalmente aliñada en Arcos.

La segunda edición de este festival gastronómico contará con la participación especial de Pepe El Caja y del chef estrella Michelin, Leon Griffioen, del restaurante gaditano Código de Barra. Según indica Cosas de Comé, “la fiesta se llama "Porque me importa un apio" y contempla una Ruta gastronómica del apio por los bares de Arcos de la Frontera durante los tres días de celebración, que contará con un jurado profesional y premios. Se puede conseguir más información sobre el concurso escribiendo a asociacioncadizsabe@gmail.com.

Novedades del II Festival del Apio de Arcos

El promotor del festival, Antonio Orozco, destacó que Arcos es el único municipio que rinde homenaje al apio con un festival gastronómico propio. Un producto que más que un alimento, es un símbolo gastronómico y cultural ligado a la identidad de Arcos, como señala el alcalde Miguel Rodríguez.

Siguiendo con las informaciones de Cosas de Comé, está previsto que el sábado, 15 de octubre, haya un taller infantil de aliño de apio en el Paseo de Andalucía y el Concurso Morfológico de Apio, el único que se celebra en España. El domingo 16 de noviembre, el Paseo de Andalucía acogerá un concurso popular de aliños de apio y un Festival musical Apio 2.5.