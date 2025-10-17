Otoño cultural en Bornos: el pueblo mágico de Cádiz donde disfrutar de exposiciones, representaciones teatrales, talleres y mucho más
Bornos y Coto de Bornos disfrutarán de la cultura con un amplio programa de actividades durante octubre y noviembre
El pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía acogerá el Campeonato del Mundo de Paramotor
Con el otoño ya más que instalado en la provincia de Cádiz toca disfrutar de planes culturales adaptados a esta nueva estación. Planes que impliquen estar en el interior, pero sin renunciar a la cultura. Así que, durante este mes de octubre y noviembre, Bornos y Coto de Bornos contarán con un amplio abanico de actividades, impulsadas por la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Bornos.
Las temperaturas otoñales de este pueblo de Cádiz, considerado el más mágico de Andalucía, invitan a que vecinos y visitantes puedan participar de estos planes culturales como, por ejemplo, representaciones teatrales, exposiciones o talleres.
Programación Otoño Bornos
- Del 11 al 25 de octubre. Exposición de obras premiadas en la XVI edición del concurso de pintura al aire libre ‘Villa de Bornos’. Sala de exposiciones Castillo Palacio de los Ribera.
- 18 de octubre a las 12:00 horas. IX Feria de cortadores de Jamón. Plaza de las Monjas.
- 20 de octubre. ‘Mares de igualdad’. CEIPS San Fernando y San Juan de Ribera. Inauguración Exposición clase de pinturas, Asociación ‘Inspira-arte’. A las 16:00 horas. Coto de Bornos.
- 23 de octubre. Actividad cultural ‘Brujas y Piratas’ de Ana Magallanes. CEIP San Isidro Labrador.
- 24 de octubre. ‘Día de las Bibliotecas’ dedicado a Frasquita Larrea. Talleres, exposiciones, cuentacuentos. Casa Ordoñez y Coto de Bornos.
- 31 de octubre. Inauguración de la Exposición de pinturas y esculturas ‘Fragua y pincel’. Autores: Manuel Romero y Juan Sánchez. Sala de exposiciones. Castillo Palacio de los Ribera.
- 1 de noviembre. Pasaje del terror ‘La Mansión Gracey’. De 19:00 a 00:00 horas.
- 8 de noviembre. II edición feria del ‘pescaíto frito’ a las 12:00 horas en la plaza de las monjas.
- 11 de noviembre a las 11:30 horas. Conferencia ‘Amor en el metaverso’. Cadizgenia. IES El Convento.
- 12 de noviembre a las 19:00 horas. Representación teatral ‘Acopladas’. Cadizgenia. Público adulto. Salón de actos IES El Convento.
- 14, 15 y 16 de noviembre. XII encuentro ‘Poetas de ahora’. Bornos. Jornadas en torno a la poesía. Casa Ordoñez y Salón de Plenos. Castillo Palacio de los Ribera
- 17 de noviembre. Fin del plazo de entrega de poemarios del XVIII Certamen de poesía María Luisa García Sierra.
- 18 de noviembre a las 16:30 horas. Taller ‘Las historias diferentes nos hacen iguales’. Biblioteca municipal.
- 19 de noviembre a las 16:30 horas. Taller ‘Cuentos diversos de seis colores’. Biblioteca municipal. Coto de Bornos.
- 20 de noviembre a las 16:00 horas. Animación infantil a cargo de ‘La Tribu’. Cine de Coto de Bornos.
- 20 de noviembre a las 18:30 horas. Charla coloquio sobre el Primer Viacrucis. Ponente: Manuel Bejarano. Casa Ordoñez.
- 20 de noviembre a las 20:00 horas. Representación teatral ‘Espejismos en pista’. Cadizgenia. Público adulto. Salón de actos IES El Convento.
- 21 de noviembre a las 16:00 horas. Animación infantil a cargo de ‘La Tribu’. Plaza de las Monjas.
- 26 de noviembre de 09:00 a 18:00 horas. Jornada en torno a la figura de Frasquita Larrea. Conmemoración de 250 años de su nacimiento. Salón de Plenos Castillo Palacio de los Ribera.
- 26 de noviembre a las 17:00 horas. Taller ‘No faltes a la igualdad’. Biblioteca municipal.
- 27 de noviembre a las 17:00 horas. Taller ‘Reconoce, siente y expresa la diversidad’. Biblioteca municipal de Coto de Bornos.
