Otoño cultural en Bornos: el pueblo mágico de Cádiz donde disfrutar de exposiciones, representaciones teatrales, talleres y mucho más

Con el otoño ya más que instalado en la provincia de Cádiz toca disfrutar de planes culturales adaptados a esta nueva estación. Planes que impliquen estar en el interior, pero sin renunciar a la cultura. Así que, durante este mes de octubre y noviembre, Bornos y Coto de Bornos contarán con un amplio abanico de actividades, impulsadas por la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Bornos.

Las temperaturas otoñales de este pueblo de Cádiz, considerado el más mágico de Andalucía, invitan a que vecinos y visitantes puedan participar de estos planes culturales como, por ejemplo, representaciones teatrales, exposiciones o talleres.

Programación Otoño Bornos

Del 11 al 25 de octubre. Exposición de obras premiadas en la XVI edición del concurso de pintura al aire libre ‘Villa de Bornos’. Sala de exposiciones Castillo Palacio de los Ribera.

Sala de exposiciones Castillo Palacio de los Ribera. 18 de octubre a las 12:00 horas. IX Feria de cortadores de Jamón. Plaza de las Monjas.

Plaza de las Monjas. 20 de octubre. ‘Mares de igualdad’. CEIPS San Fernando y San Juan de Ribera. Inauguración Exposición clase de pinturas, Asociación ‘Inspira-arte’. A las 16:00 horas. Coto de Bornos.

23 de octubre. Actividad cultural ‘Brujas y Piratas’ de Ana Magallanes. CEIP San Isidro Labrador.

24 de octubre. ‘Día de las Bibliotecas’ dedicado a Frasquita Larrea. Talleres, exposiciones, cuentacuentos. Casa Ordoñez y Coto de Bornos.

31 de octubre. Inauguración de la Exposición de pinturas y esculturas ‘Fragua y pincel’. Autores: Manuel Romero y Juan Sánchez. Sala de exposiciones. Castillo Palacio de los Ribera.

Autores: Manuel Romero y Juan Sánchez. Sala de exposiciones. Castillo Palacio de los Ribera. 1 de noviembre. Pasaje del terror ‘La Mansión Gracey’. De 19:00 a 00:00 horas.

De 19:00 a 00:00 horas. 8 de noviembre. II edición feria del ‘pescaíto frito’ a las 12:00 horas en la plaza de las monjas.

a las 12:00 horas en la plaza de las monjas. 11 de noviembre a las 11:30 horas. Conferencia ‘Amor en el metaverso’. Cadizgenia. IES El Convento.

12 de noviembre a las 19:00 horas. Representación teatral ‘Acopladas’. Cadizgenia. Público adulto. Salón de actos IES El Convento.