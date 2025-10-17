El pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía acogerá el Campeonato del Mundo de Paramotor

Todas las miradas están puestas este fin de semana en Bornos. El pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía se convierte, este mes de octubre, en el epicentro del mundo del paramotor, una vez más.

¿La razón? Del 19 al 25 de octubre tendrá lugar el VII Campeonato del Mundo de Paramotor Slalom en Bornos, que contará con un total de 60 pilotos inscritos, procedentes de Polonia, Estados Unidos, Francia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Chequia, Italia, Reino Unido y España.

Este año Bornos será de nuevo sede del Campeonato del Mundo de Slalom, reafirmando que el circuito “es uno de los más seguros y preparados a nivel mundial para acoger este tipo de pruebas”, ha afirmado el Ayuntamiento de Bornos. Este mundial, organizado por Lijar Sur, también cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz. Más información del evento en este enlace.

Explora Bornos, un pueblo con historia

El microclima especial y extraordinario con el que cuenta Bornos hace que el entrenamiento y el desarrollo de las competiciones vayan bien. Durante estos días el lago de Bornos ha sido el centro de entrenamientos de cara a la competición mundial. Los pilotos participantes y sus equipos de apoyo convertirán el municipio y su pantano en el centro del paramotor a nivel mundial.

Este pueblo gaditano, integrado en la Red Pueblos Mágicos de España, está enmarcado en la ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz, entre sierras y el embalse al que da nombre. Un lugar ideal para acoger este tipo de pruebas, gracias a sus condiciones y su paisaje. Además, si por algo destaca Bornos es por su patrimonio histórico y cultural, pues posee una gran cantidad de monumentos del siglo XVI.

Así que, si estás pensando en visitar este pueblo durante el Campeonato Mundial de Paramotor, deberás saber que el monumento más preciado es el Palacio-Castillo de Ribera, en cuyo interior hay un jardín renacentista declarado de Interés Cultural, inspirados en el Belvedere de Bramante, en el Vaticano. Como dato curioso, es que aquí se encuentra la única logia de estilo pompeyano de Andalucía. Sus casas señoriales, el convento del Corpus Christi, el monasterio de San Jerónimo y el yacimiento arqueológico Carissa Aurelia también son de interés.