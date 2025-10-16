Una ruta por las fuentes de Benamahoma: el murmullo del agua te llevará a descubrir rincones únicos de este pueblo de Cádiz

Si hay un lugar en la provincia de Cádiz donde el agua es protagonista, ese es Benamahoma. Esta pedanía, perteneciente a Grazalema, se sitúa dentro de un paisaje espectacular, a los pies de la sierra del Pinar, una de las zonas más hermosas del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Una de las razones más especiales por las que se conoce este pequeño pueblo gaditano es por el Nacimiento de Benamahoma, una fuente natural de agua, que emana de la superficie en esta pequeña localidad de unos 400 habitantes. Al ser el agua tan especial para esta localidad, el Ayuntamiento de Grazalema ha impulsado una ruta por sus fuentes.

La alcaldesa pedánea, Mamen Fernández, y el concejal de Turismo, Javier Pérez, han sido los encargados de presentar este proyecto que pone en valor el patrimonio natural de Benamahoma. Para ello, se ha instalado nueva cartelería en las fuentes del pueblo, con códigos QR que permiten acceder desde cualquier móvil a un mapa interactivo con todas las fuentes.

Con esta nueva iniciativa resultará mucho más sencillo y atractivo conocer el entorno de Benamahoma y disfrutar del encanto del agua que da vida a este pueblo de la sierra de Cádiz. Así que si estás pensando en hacer una escapada podrás disfrutar de esta curiosa ruta que te llevará a seguir el murmullo del agua por cada uno de los rincones del pueblo.

Un lugar donde el agua es protagonista

No importa qué camino o vereda recorras por Benamahoma y Grazalema. Tanto si te aventuras por sus calles de piedra y fachadas encaladas o sí, en busca de esos anhelados momentos de paz te encuentras con sus plazas. Sea cual sea tu escenario, te envolverá y te cautivará el mismo sonido, ese que emana de sus fuentes.

El agua es el elemento vital de Grazalema, "su oro líquido" podría decirse. Su paisaje de agua y de vegetación exhuberante atrapa al visitante. El agua ha dado vida los pobladores de Grazalema durante siglos, y a su ganado; sirviendo de lugar de encuentro, de historias, dulces y amargas, que marcaron la historia de todo un pueblo.