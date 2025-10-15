Degustaciones gratuitas de productos del campo y showcookings en este pequeño pueblo de la sierra de Cádiz

La gastronomía gaditana es uno de los grandes atractivos de la provincia. Sus productos son reconocidos no solo en España, también fuera de nuestras fronteras. Así que para potenciar y darle valor a los productos de nuestra tierra este sábado tendrás una cita gastronómica que no deberías perderte.

En esta ocasión, será la sierra de Cádiz la maestra de ceremonias de este evento gastronómico. La localidad de El Bosque celebrará este sábado, 18 de octubre, la II Feria Agroalimentaria ‘Saborea El Campo’. Tendrá lugar en la plaza de la Constitución y la muestra estará abierta al público en horario de 12:00 a 19:00 horas.

La programación de esta edición incluye actos institucionales, showcooking y degustaciones gratuitas de los productos de la sierra de Cádiz. De esta manera, a las 13:00 horas habrá degustaciones de vinos, quesos, carnes, embutidos y platos elaborados con un toque muy serrano.

Los encargados de inaugurar la II Feria Agroalimentaria ‘Saborea el campo’, a las 12:00 horas, serán el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, el delegado territorial de agricultura en Cádiz, Francisco J. Moreno, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco y el presidente ASAJA Cádiz, José Pravia.

Tras la inauguración se procederá a hacer un showcooking, siendo los encargos el chef ejecutivo ‘La Divina del Rosalejo’, Antonio Galindo, los Copropietarios Pub Andalucía, Miguel A. Fraidiaz & Eloy Vázquez y Pablo Brandón, Brandon tourist.