Estas son las tapas y restaurantes ganadores de la Ruta del Retinto de Zahara 2025

Zahara de los Atunes ha sido uno de los epicentros de la gastronomía en la provincia gaditana durante el puente de octubre. El motivo no era otro que celebrar la excelencia culinaria y la tradición ganadera en manos de los mejores chefs de la localidad transformando la carne de retinto en un manjar al alcance de todos.

El evento gastronómico, organizado por ACOZA (Asociación de Comerciantes de Zahara), ha cerrado la duodécima edición de la Ruta del Retinto vendiendo un total de 68.168 tapas, según informaciones del Ayuntamiento de Zahara de los Atunes. Tras este éxito de ventas y de participación, se ha dado a conocer los premios de la Ruta del Retinto 2025.

En la categoría de Premios Jurado Popular el primer premio ha ido a parar a DondePepe con su tapa ‘Artáco’, el segundo premio ha sido para Casa Blas con su tapa ‘Odín’ y el tercero para Barlovento y su tapa ‘La Morocha’.

En cuanto a los Premios Jurado Profesional el primer premio ha sido para Casa Blas y su tapa ‘Odín’, el segundo para Zokarrá y su tapa ‘Ravitinta’ y el tercero para Casa Candera y su ‘Vitello Tonatto’.

Más reconocimientos para la tapa más original del Cortijo de Zahara con su ‘Carnel-Roll’ y la tapa más innovadora para Almadraba Experience y su ‘Contessa’. En cuanto al Premio App ha sido para Barlovento y ‘La Morocha’. Además de los restaurantes y tapas, también ha habido reconocimientos para los mejores camareros y camareras siendo Carlos (Pozo del Duque), Alba (DondePepe) y Guadalupe (DondePepe) los premiados.