Semifinales del COAC 2026: ¿Quién canta hoy lunes en el Falla? Orden de actuación de la segunda sesión

La lucha por un puesto en la final del próximo viernes está apretada y este lunes pasarán por las tablas ocho agrupaciones más en esta pelea. Abriendo con el coro de Luis Rivero, 'ADN', y cerrando con la comparsa del Piru y Tomate, 'Los locos', esta función nos trae a la siempre esperada de Antonio Martínez Ares, 'Los humanos' y a la andalucista de 'El patriota'. En chirigotas presentarán sus credenciales 'Los antiguos', de Carlitos Pérez e Iván Romero; y 'Los compays' de Los Molina. En cuartetos, turno para los pandilleros de 'Los lating king' más viñeros de Manu Peinado.

Orden de actuación:

20.00 horas: Coro 'ADN': El coro de Luis Rivero se presenta con un conjunto preciso en el cante y en la interpretación escénica que ayuda a refrendar el repertorio en la pelea por todo. Se ha posicionado en cuarto lugar por el Jurado Diario, con 465 puntos totales y valorado como bueno.

20.45 horas: Comparsa 'El patriota'. La comparsa de Alcalá de Guadaíra está dejando buenas sensaciones gracias a un tipo muy atractivo por lo que representa de Andalucía y un grupo bien conjuntado. Fue valorada como aceptable y calificada en la undécima posición con 421 puntos en total.

21.30 horas: Cuarteto 'Los Latin King (de la calle Pasquín)' Los pandilleros de la calle Pasquín liderados por Manu Peinado traen una carga sin filtros y golpes metacarnavaleros. Está en tercer lugar del Jurado Diario con 403 puntos acumulados y fue valorada como aceptable.

22.15 horas: Chirigota 'Los antiguos': Los chirigoteros viejos y clásicos de Carlos Pérez e Iván Romero siguen cantando sus coplas en estas semifinales y mejoraron sus prestaciones en cuartos con sus cuplés. Se posicionó según Jurado Diario en undécimo lugar, con 417 puntos en total, siendo estimada como aceptable.

23.00 horas: Coro 'El reino de los cielos': El coro de San Fernando, en su vuelo de libertad, mejora tanto en repertorio como en interpretación, lo que ha valido su pase a semifinales. Fue calificado de aceptable y obtuvo de Jurado Diario un total de 392 puntos, posicionándose en octavo lugar.

23.45 horas: Comparsa 'Los humanos': La comparsa de Antonio Martínez Ares refrenda su sabiduría en las tablas con una comparsa mucho más reflexiva y un repetorio fijo para saborearlo. Fue valorada como muy buena, con una puntuación de 479 puntos en total del Jurado Diario entre los dos pases, ubicándose en primera posición.

00.30 horas. Chirigota 'Los compay': La chirigota de Los Molina regresa al concurso con un repertorio con mucho ritmo, su soniquete y humor que se elevó en los cuplés en cuartos. Calificada como aceptable, tiene 418 puntos en el Jurado Diario, quedando en décimo lugar.

1.15. horas. Comparsa 'Los locos'. La comparsa de la cantera, de Piru y Tomate, tiene un estilo reconocible, con los esquemas que le funciona tanto en música como en letras. Ha sido calificada como buena, con un total de 418 puntos, colocándose en sexto lugar según el Jurado Diario.