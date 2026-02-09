Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la primera semifinal del COAC 2026

Comienzan las semifinales y las primeras agrupaciones comienzan a buscar con sus repetorios un hueco en la gran final del COAC 2026. El Jurado Diario sigue atento y así han quedado las puntuaciones de esta primera sesión de las semifinales.

En coros, 'El sindicato', 240 712 que venía liderando la clasificación, consigue 240 puntos en esta fase y sigue primeros con 712 puntos.. Por su parte, 'La ciudad perfecta' obtiene 205 puntos, con 606 puntos en total se queda de momento segundo.

En comparsas, 'La camorra' logra 239 y en total suma 698 puntos, empezando esta fase en la primea posición. Le sigue 'El manicomio', con 233 puntos en su pase de este domingo y con un total de 691 puntos está en el segundo puesto.

En chirigotas, en una dura pelea, los 227 puntos de'Los hombres de Paco' la sitúan en el primer lugar por el arraste que le da 677 puntos. A siete quedan 'Los robins' , con 230 puntos en la semifinal y 670 en total. Les sigue terceros 'Una chirigota en teoria', con 221puntos y 649 en total.

Por último, en cuartetos, 'Crónica de una muerte más que anunciada' ha sido el único en actúar en estas semifinales y logra una puntuación de 239, que sumado al arrastre llega aun total de 689 puntos.