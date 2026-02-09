El sol en Cádiz ya tiene fecha de vuelta tras semanas de lluvias intensas

Después de varias semanas mirando al cielo con preocupación, el sol empieza a abrirse paso en la provincia de Cádiz. No será un regreso inmediato ni definitivo, pero sí lo bastante claro como para marcar un antes y un después tras un arranque de 2026 dominado por la lluvia persistente y por borrascas como Leonardo y Marta, que han dejado escenas poco frecuentes en muchos puntos del territorio gaditano.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene que las precipitaciones continuarán todavía en los próximos días, aunque con una tendencia clara a ir perdiendo intensidad conforme avance la semana.

Según sus últimas previsiones, el cambio más significativo podría llegar entre el jueves y el viernes, con la mirada puesta ya en el fin de semana del 14 y 15 de febrero, cuando las lluvias serían escasas en el sur peninsular.

Este posible giro llega después de un periodo especialmente duro. Leonardo fue la primera en poner en jaque a la provincia, con lluvias continuadas que saturaron el terreno y obligaron a activar avisos en distintos municipios. Poco después, la borrasca Marta terminó de agravar la situación, dejando acumulados muy elevados, carreteras anegadas, crecidas de ríos y estampas preocupantes en zonas rurales, arroyos desbordados y paseos marítimos castigados por el temporal.

Un inicio de año pasado por agua

Desde Aemet Andalucía recuerdan que 2026 ha comenzado con precipitaciones muy por encima de lo normal, especialmente en las últimas semanas. En la provincia de Cádiz, esta sucesión de frentes ha tenido efectos visibles: campos empapados, embalses recuperando niveles y una sensación generalizada de cansancio entre vecinos que llevan semanas sin ver apenas claros.

Este lunes, sin ir más lejos, las lluvias seguirán presentes, con posibilidad de chubascos localmente intensos y alguna tormenta ocasional. En otras zonas de Andalucía, especialmente en el este, se esperan además rachas de viento muy fuertes, lo que mantiene la prudencia como consigna principal.

El anticiclón, cada vez más cerca

La clave del cambio está en la evolución del patrón atmosférico. Aemet Andalucía apunta a una tendencia hacia una fase positiva de la NAO (Oscilación del Atlántico Norte) al final de la semana. Este escenario suele traducirse en menos entrada de frentes atlánticos y mayor estabilidad en el sur, lo que permitiría la llegada de más horas de sol y un descenso notable de las precipitaciones.

Para Cádiz, eso significaría cielos más despejados, lluvias cada vez más residuales y una normalización progresiva del tiempo, aunque sin olvidar que febrero sigue siendo un mes variable.

La ansiada tregua

El posible regreso del sol supone un alivio evidente tras semanas complicadas, aunque desde los servicios meteorológicos insisten en la cautela. Aún hay incertidumbre y los suelos siguen muy cargados de agua tras el paso de Leonardo y Marta.

Tras los pronósticos, está claro que lo más intenso del temporal parece quedar atrás. Cádiz empieza a salir de un episodio excepcionalmente lluvioso y, poco a poco, vuelve a mirar al cielo con algo más de optimismo de cara al Carnaval.