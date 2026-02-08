Preocupación por el estado de los suelos en la Sierra con municipios que reclaman estudios geológicos

El estado de los suelos y taludes preocupa en los municipios de la Sierra de Cádiz, que reclama la presencia de los técnicos para valorar su estado. La situación en Grazalema, donde se percibieron ruidos y movimientos internos, ha calado en los vecinos, que plantean la necesidad de revisar la situación de sus asentamientos para garantizar la seguridad de su población, y también su calma. Zahara de la Sierra, por ejemplo, lo ha solicitado a través de los canales de emergencia.

Los movimientos percibidos en la ladera de una montaña en Alcalá del Valle han hecho que se desaloje a los vecinos -ya van por 90- y que un equipo de geólogos acuda para estudiar el terreno y confirmar los desplazamientos de terreno. En Benamahoma la intranquilidad se ha asentado en la pedanía, preocupados sus vecinos por que la situación de Grazalema, desalojada como medida de precaución, puede repetirse. Por eso, reclamaban este sábado que se hicieran los exámenes técnicos pertinentes. A esas voces que piden una revisión de sus localidades se suma también Zahara de la Sierra.

Según confirma el alcalde zahareño, Santiago Galván, el viernes en torno a las once de la noche comunicó con Emergencias 112 para tramitar su petición. "Solicité que en Zahara también se hiciera un estudio geotécnico y geológico del subsuelo. Ya que están allí, y me consta que son unos excelentes profesionales, los del Ministerio, creo que es lógico que aprovechemos su presencia para que nos dejen el estudio detallado y detectar anomalías o no. Esperemos que el estudio sea favorable y que nos diga que tenemos una buena capacidad hidrante y un terreno estable, que es lo que buscamos: seguridad, sobre todo, seguridad", argumenta.

En Grazalema los especialistas ya han comprobado sobre el terreno la situación para arrojar una primera conclusión. Representantes del Consejo Andaluz de Arquitectos, cinco hidrogeólogos y especialistas en movimiento del suelo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) estuvieron en la localidad, acompañados por responsables municipales, como el alcalde, Carlos Javier García, para revisar los daños existentes.

A Torre Alháquime ha acudido el Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias (GAVE) para revisar las estructuras ante posibles desperfectos. La zona más baja del municipio ha subrido daños considerables por la entrada del agua, que no solo aecta a los terrenos agrícolas, sino también al campo de fútbol, la piscina municipal y el colegio, completamente inutilizado por la anegación.

En otra comarca gaditana, La Janda, el alcalde de Vejer, Antonio González, también ha recurrido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para que técnicos especializados evalúen un talud afectado por desprendimientos en la zona trasera a un bloque de viviendas, un suceso que llevó al desalojo de las familias residentes. El regidor entendía, a además de las primeras inspecciones del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Unidad Militar de Emergencias UME) que descartaban daños estructurales en las viviendas, el entorno debía ser estudiado por expertos para garantizar la seguridad. El Consistorio ha procedido de la misma manera tras la caída de otra ladera, en este caso en la zona de La Barca con afección al aparcamiento de la Venta Pinto: con la petición de intervención de la UME y del IGME para evaluar su estabilidad.