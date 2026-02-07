El arroyo de la Garganta Verde de Zahara de la Sierra se desvía de su cauce para correr por la Huerta de Bocaleones

Las fuertes lluvias por las borrascas encadenadas de los últimos días provocaron la anegación de la zona de Bocaleones en Zahara de la Sierra, un desbordamiento del arroyo de la Garganta Verde por el incremento de su caudal que se ha agravado con un desvío de su cauce que corre ahora mismo por las huertas. "Es una de nuestras preocupaciones, porque está afectando a las propiedades, a las casas de allí", apunta el alcalde, Santiago Galván, que pide producencia a los afectados. "Es el momento de estar a salvo", añade,

El regidor explicaba el jueves que la localidad vivía cierta calma el temporal, aunque con incidencias, especialmente en la zona baja del municipio, de la que se habían desalojado a algunos habitantes. Sin embargo, la Huerta de Bocaleones ha pasado de estar inundada por las intensas precipitaciones a ser el lugar por el que el agua de este río de la Garganta Verde ha encontrado un camino por el que seguir discurriendo, al quedar taponada en un punto cercano al Puente de los Molinillos debido a desprendimientos y a la acumulación de troncos y maleza arrastrados por la fuerza de la corriente.

"Afortunadamente ya se evacuaron a los vecinos y no hay que lamentar daños personales. Pido prudencia porque, aunque sé que son situaciones muy duras, por ver que puedes perder tu casa y tus pertenencias, es el momento de estar a salvo. Ya vendrá el momento de estar con los vecinos al 100% para ayudarlos a recuperar todo lo que pierdan", insiste Galván

El cambio de la ruta del arroyo ha provocado que un tramo del cauce natural esté seco. Este afluente del río Guadalete, al que desemboca a la altura de Villamartín, vuelve a encauzarse antes de llegar a la carretera entre El Bosque y Prado del Rey. Hace unos días ya pudo verse cómo el agua invadía esta vía de circulación.

En la zona Arroyomolinos, según el regidor, se habían producido desprendimientos que estaban controlados. El viernes, sin embargo, la situación empeoraba con una avería en la red de abastecimiento de agua potable que técnicos de Aguas Sierra de Cádiz y la Unidad Militar de Emergencias (UME) localizaban y para la que hoy sábado se esperaba maquinaria específica por la complejidad de la reparación de la rotura dado el estado del terreno. El Ayuntamiento ha habilitado un camión cisterna para el suministro de la población.

Zahara de la Sierra se ha convertido en uno de los lugares de acogida de los vecinos de Grazalema evacuados por precaución de la localidad. Los desplazados han sido alojados en los hoteles del pueblo, en casas de alquiler de sus ciudadanos y en viviendas de familiares y amigos. Entre 160 y 180 grazalemeños, calculaba el viernes el alcalde Carlos Javier García, se han instalado en este municipio serrano. Santiago Galván aumenta esa cifra a unas 300 personas.