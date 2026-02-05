Vecinos de Zahara de la Sierra acogen a evacuados de Grazalema: "Hay muchos lazos de unión entre los dos pueblos"

Zahara de la Sierra aguanta el temporal con incidencias como la anegación de la zona de Bocaleones y desprendimientos en Arroyomolino, lo que ha llevado a medidas de prevención como el corte de carriles o evacuación de los vecinos a la zona alta del municipio. "Estamos recibiendo a personas de Grazalema, se están disponiendo los hoteles y los vecinos están ofreciendo sus casas de alquiler", comenta su alcalde, Santiago Galván.

La situación en esta localidad serrana es de actuación tensa, centrados en la prevención. "Desde el primer día notificamos a los vecinos de Bocaleones, tanto por whatapp como personalmente, el riesgo que existía, el aviso de que venía algo que no habíamos visto antes. Y menos mal que el mensaje fue contundente, porque la mayoría, aunque siempre hay reticencias por abandonar las casas, se vino arriba, al pueblo", explica el regidor.

Las fuertes lluvias constantes y la acumulación de agua ha provocado la inundación de Bocaleones por la crecida del arroyo, con las huertas anegadas, una zona donde hay varias fincas y viven algunas familias. También se contabilizan desprendimientos en el campo, especialmente en la zona de Arroyomolinos, pero también en los carriles de Bocaleones. "Hay un camino grande municipal donde se ha abierto un socavón de unos 80 metros", detalla Galván. Por eso, la tarea de cortar carriles es continua, también como prevención.

Santiago Galván, alcalde de Zahara de la Sierra, en una imagen de archivo. / R.A.

En el pueblo se han atendido caídas de muros, árboles y tejas y la entrada de agua en los sótanos de algunas casas, "sin incidencias graves", remarca el alcalde zahareño. Por eso, más allá de la prevención, el objetivo ahora es ayudar a Grazalema. "Hay muchos lazos de unión entre los pueblos, tenemos familia, amigos, y se están ofreciendo alojamiento, los hoteles para acogerlos, casas de alquiler de los vecinos. Estamos recibiendo a gente que por su propia cuenta, con sus vehículos, se están viniendo", comenta. Hasta Zahara de la Sierra se puede acceder actualmente por Ronda, con las carreteras de Prado del Rey y hacia Algodonales, por afecciones puntuales y menores.