Oficial: aplazado el partido entre el Cádiz CF y el Almería

El Cádiz CF anunció poco después de las 15:15 horas del sábado 7 febrero que el partido contra el Almería programado para las 21:00 horas de ese mismo día no se juega hasta nueva fecha. El mal tiempo obliga a la adopción de una medida drástica como es el aplazamiento del encuentro correspondiente a la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion. La decisión la tomó LaLiga una vez que la situación era bastante complicada con la entrada de la borrasca Marta tras el devastador paso de Leonardo.

La expedición del Almería habìa efectuado el desplazamiento hasta la capital gaditana toda vez que el encuentro seguía en pie a pesar de que la previsiones meteorológicas eran de todo menos buenas, con aviso naranja por viento que podía alcanzar una velocidad de hasta 90 kilómetros por hora y aviso amarillo por lluvia.

De hecho, desde la entidad cadista publicaron el viernes un mensaje en redes sociales en las que, a instancias de la Policía Nacional, se recomendaba evitar desplazamientos innecesarios desde diferentes puntos de la provincia de Cádiz y otros lugares de comunidad autónoma (concretamente desde Almería) hasta la capital gadtana por precaución y seguridad.

Desde el lanzamiento de ese aviso de prudencia, fue creciendo el número de mensajes de aficionados tanto del Cádiz CF como del Almería que reclamaron la suspensión del partido por razones obvias. Un grupo seguidores del cuadro rojiblanco tenía previsto viajar a Cádiz. Aunque no se decretó al aplazamiento hasta la tarde del sábado, al final imperó el sentido común. No es un buen día para salir de casa ni para desplazarse por carretera.

El mismo sábado por la mañana, el Cádiz CF colgó en sus redes sociales un mensaje quizás premonitorio. "Hoy el fútbol pasa a un segundo plano", indicaron desde el club a la vez que se acordaron de todos los pueblos que se han visto afectados por el temporal: "Mucha fuerza a todos los municipios afectados por las fuertes lluvias, especialmente a la Sierra de Cádiz".

El choque entre amarillos y rojiblancos no es el único que se aplaza en Segunda División. También quedó pospuesto el envite entre el Ceuta y el Córdoba previsto para el domingo 8 de febrero.