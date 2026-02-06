Aficionados del Cádiz CF y el Almería piden el aplazamiento del partido ante la recomendación de desplazamientos innecesarios

Se acerca la fecha del partido entre el Cádiz CF y el Almería de la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion y de momento no hay cambio de planes a pesar de las inquietantes previsiones meteorológicas. La cita es el sábado 7 de febrero a partir de las 21:00 horas. Hay aviso naranja por fuerte viento y se espera lluvia.

El Cádiz CF lanzó un mensaje el viernes desde sus cuentas oficiales en el que informó de la recomendación de la Policía Nacional después de la reunión de seguridad relacionada con el partido. El consejo es evitar desplazamientos desde diferentes puntos de la provincia gaditana y el resto de la comunidad andaluza hasta la la capital gaditana por motivos de seguridad.

El mensaje de la entidad cadista es el siguiente: "La @policia nos comunica, tras la reunión de seguridad del #CádizAlmería, que se recomienda que se eviten desplazamientos innecesarios desde diferentes puntos de la provincia/comunidad autónoma (concretamente desde Almería) hasta nuestra ciudad, todo ello por precaución y seguridad".

Una vez conocida la situación, el Almería también lanzó un mensaje: "Desde el @Cadiz_CFse informa de que la @policia ha aconsejado que se eviten desplazamientos desde Almería, así como desde otros puntos de la comunidad autónoma y de la propia provincia gaditana a causa del temporal. La UD Almería pide a sus aficionados que, en el caso de iniciar un desplazamiento, extremen la precaución y sigan las recomendaciones que puedan ir actualizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Mientras ninguno de los dos clubes pedía formalmente el aplazamiento del partido (al menos hasta las seis de la tarde no había nada en este sentido), fueron numerosos aficionados de ambos equipos los que empezaron a pedir a través de las redes sociales la cancelación del encuentro.

Son muchos los abonados y aficionados cadistas que no viven en la capital gaditana y sí en otros municipios de la provincia a los que prácticamente se les aconseja que no asistan al Nuevo Mirandilla. No hay nada con menos sentido que un partido sin la presencia público.