El mensaje entrenador del Cádiz CF: "Tenemos que espabilar"

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, compareció el viernes 6 de febrero en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) para hacer un análisis previo del partido contra el Almería que se disputa el sábado en el estadio Nuevo Mirandilla (desde las 21:00 horas) integrado en la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion. El técnico no ocultó la necesidad de lograr una victoria con la que detener la dinámica negativa de resultados y mostró su confianza en sus jugadores.

Después de la semana de entrenamientos, "llegamos con muchas ganas" al encuentro ante la escuadra rojiblanca, frente a la que los amarillos cayeron por un contundente 3-0 en el envite de la primera vuelta. “La competición te pone en tu sitio y lo que tenemos que hacer es espabilar y ganar partidos”, señaló.

El Cádiz CF no llega a este compromiso en su mejor momento. Como recordó Garitano, "hemos perdido tres partidos seguidos, algo que no había pasado hasta ahora". Tras esa secuencia de marcadores negativos, no hay otro pensamiento que no pase por la obtención de los tres puntos en casa. "Queremos ganar", soltó sin rodeos el 'míster' antes de asegurar que "estamos bien, entrenando muy bien y con total optimismo para hacer un buen partido con la ayuda de la gente contra un gran rival". El Almería ocupa la cuarta posición y es uno de los principales aspirantes al ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

A pesar de las dificultades de los últimos tiempos, el preparador cadista no dudó en lanzar un mensaje positivo antes de un partido importante. Destacó que "somos buenos en este tipo de situaciones. Tengo una creencia muy grande en nuestra plantilla". El triunfo es una opción que está abierta pese a la incuestionable entidad del adversario. "Hay que respetar al rival, pero haciendo si hacemos un partido tenemos opciones de ganar", subrayó el vasco.

El Cádiz CF tiene previsto hacer una última sesión el sábado por la mañana para ultimar los detalles del encuentro. Será entonces cuando Garitano defina la convocatoria y la alineación. El técnico tiene varias dudas que resolverá el mismo día del duelo andaluz. Y es que hay algún futbolista entre algodones aunque no dio nombres para no dar pistas. Suso aún no está recuperado. "El sábado entrenamos y no sabemos si algún jugador tocado llegará", expuso el inquilino del banquillo mientras indicó que Jorge Moreno no juega al estar sancionado (expulsado en el reciente choque contra el Huesca). Dejó abierta la posibilidad de que Alfred Caicedo pueda entrar en la lista una vez que esta semana se ha reincorporado al trabajo en grupo tras superar una lesión muscular.