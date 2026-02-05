Garitano cumple 50 partidos en el Cádiz CF: las cifras del entrenador

Gaizka Garitano cumplió ante el Huesca cincuenta partidos oficiales como entrenador del Cádiz CF. No pudo celebrarlo con una victoria que se resistió hasta tal extremo que el equipo salió derrotado de El Alcoraz (1-0) en una tarde para olvidar.

El actual técnico aterrizó de emergencia en diciembre de 2024 cuando el conjunto amarillo sufría en la zona de descenso a Primera Federación después de 18 jornadas bajo el mando de Paco López. El vasco se hizo cargo del equipo en una situación delicada pero consiguió extraerlo de los bajos fondos al dotarlo de una consistencia que no había mostrado en la primera parte de la campaña 2024-25. Esa era la prioridad en aquel momento. Su irrupción fue prometedotra con diez encuentros consecutivos sin perder (cinco victorias y otros tantos empates). Cuando el Cádiz CF parecía que podía ir a más, se acabó atascando y logró la salvación sin alardes.

Garitano continuó en el banquillo en la temporada 2025-26, esta vez desde el principio. El Cádiz CF arrancó tan bien que llegó a residir en el liderato justo antes de entrar en una mala racha (seis capítulos seguidos sin ganar) que le colocó en la realidad de la competición. No sólo perdió el trono sino que salió despedido de la zona noble hasta que reaccionó en la recta final de una primera vuelta que acabó en la sexta posición con la opciones intactas de luchar por el ascenso. Sin embargo, los amarillos han dado un bajón en los compases iniciales de la segunda mitad de curso y desde el undécimo puesto desprenden dudas sobre su capacidad para poder pujar por una plaza entre los seis primeros de la clasificación.

El balance numérico del medio centenar de partidos de Garitano como técnico cadista (48 de Liga y dos de la Copa del Rey) es de 20 triunfos (un 40%), 14 empates (un 28%) y 16 derrotas (un 32%). Las cifras cambian mucho repartidas entre local y visitante. En casa suma 13 triunfos (un 54%), 6 igualadas (un 25%) y 5 varapalos (un 21%) en 24 envites. Fuera, 7 victorias (un 27%), ocho equis (un 31%) y 11 derrotas (un 42%). Los números reflejan que el Cádiz CF es un equipo fuerte en casa y algo débil en los desplazamientos.

El Cádiz CF lleva 65 goles a favor y 56 en contra con Garitano en el banquillo. Acumula 33 tantos marcados en su feudo y 32 como foráneo. Ha recibido 19 goles en el Nuevo Mirandilla y 37 en otros campos. Ha dejado la portería a cero en 18 ocasiones (13 como local y 5 de visitante) y se ha quedado sin marcar en 16 partidos (6 en su hogar y 10 fuera).