El Cádiz CF se la juega en dos partidos

El Cádiz CF llegó al ecuador de la temporada 2025-26 ubicado en una posición óptima para abordar la tentativa del ascenso a Primera División en el tramo definitivo. Ocupaba la sexta plaza (en zona de 'play-off') a sólo cuatro puntos de las dos que otorgan el billete directo a la gloria. Estaba en condiciones de pujar por todo.

Pero en sólo tres jornadas de la segunda vuelta, el conjunto amarillo ha dilapidado casi todas las posibilidades de ascenso directo porque se halla a diez puntos del liderato (Racing de Santander con 44) y a ocho del segundo puesto (Castellón con 42). Las tres derrotas consecutivas (ante Albacete, Granada y Huesca) le han hecho caer cinco peldaños y a partir de ahora se centra en exclusiva en la lucha por el acceso a las eliminatorias.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano aún está a tiempo de abrazar una de esas plazas (entre la tercera y la sexta), pero la desventaja de seis puntos con la última le deja sin apenas sin margen de error. Acredita 34 puntos en el undécimo escalón frente a los 38 que atesora el Málaga en el sexto. Las Palmas y Almería residen en el quinto y el cuarto con 39, y el Deportivo de La Coruña en el tercero con 40.

El Cádiz CF necesita ganar de inmediato después del pésimo arranque de la segunda rueda de LaLiga Hypermotion. Todos los partidos son importantes, pero los de las próximas dos jornadas adquieren una especial relevancia.

El cuadro gaditano se enfrenta al Almería en el estadio Nuevo Mirandilla (sábado 7 de febrero a las 21:00 horas) y al Burgos en El Plantío (día 14 a las 16:15). Se mide a dos rivales directos en los capítulos 25 y 26 sin otra solución que la victoria. Son dos citas que pueden marcar su devenir en la recta final del campeonato.

Tanto en el Almería como en el Burgos (octavo con 38 puntos) hablan sin rodeos de pelear por el ascenso. Son por tanto dos adversarios de calado que no esconden su ambición. Si el Cádiz CF es capaz de doblegarlos, escalará puestos en la tabla y se meterá de lleno en la pomada. Si no lo consigue, corre el riesgo de que se abra una brecha aún más grande con la zona noble y pueda quedarse descolgado de la pugna por el 'play-off' hasta perderse en la nadería en mitad de la clasificación si es que no pone en peligro la permanencia en Segunda División. Es la hora de la reacción.