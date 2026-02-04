La borrasca Leonardo golpea el Paseo Marítimo de Cádiz en una noche de agua y viento

La borrasca Leonardo, conforme a lo previsto por los meteorólogos, ha azotado esta noche con fuerza Cádiz y, en particular, su zona más baja de Paseo Marítimo, la comprendida entre la calle Doctor Fleming y el Hotel Playa. El agua, coincidiendo con la marea alta sobre las cuatro y media de la madrugada, se ha adentrado en la acera y la calzada arrastrando con ímpetu arena y piedras que se acumulan en la zona. El temporal ha provocado también daños en los dos chiringuitos del Grupo Potito. En uno de ellos, de hecho, la Policía ha recomendado no entrar.

En torno a las nueve y media de esta mañana, trabajadores y encargados de los chiringuitos se afanaban en retirar las mesas y las sillas del frontal de uno de los establecimientos, el que está situado frente al Hotel Puerta del Mar. Aquí, el viento y el agua han roto algunos cristales de la zona que da directamente a la playa. Uno de los encargados señalaba a este periódico que el chiringuito más afectado es el que se encuentra frente al edificio Reina Victoria. Sillas y mesas habían sido arrastradas por el temporal: "La Policía nos ha recomendado que de momento no entremos".

Este establecimiento, de hecho, se encuentra apoyado en pilotes de madera, por lo que será necesario inspeccionar bien su estructura antes de acceder al interior para valorar unos daños que, en todo caso, se adivinan cuantiosos.

Cabe señalar que las inundaciones en esta zona del Paseo Marítimo, cuyo murete es más bajo y no tiene altura respecto a la arena de la playa, son recurrentes. Sobre todo cuando, como esta noche, coincide el temporal de viento y agua con la marea alta, que ha sido a las cuatro y media de la madrugada, tras la bajamar, la marea subirá de nuevo hasta alcanzar una nueva pleamar en torno a las cinco de la tarde. De hecho, no es la primera vez que el agua y la arena llegan a la calzada.

Por lo demás, el Paseo Marítimo de la ciudad ofrecía a esta temprana hora de la mañana un aspecto desolador. Apenas dos o tres personas desafiaban al viento que movía con ímpetu las palmeras. Igual que en la Avenida: escaso tránsito de peatones, autobuses vacíos debido a la suspensión de las clases y a la opción de trabajo telemático en muchas empresas y terrazas de bares y cafeterías vacías.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que están evaluando los daños del temporal en la ciudad, pero que en principio no se han recibido noticias de incidencias graves pese a la constante fuerza del viento que está dejando la borrasca Leonardo.