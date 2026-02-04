Grazalema: el agua se filtra por baldosas, paredes e incluso a través de los enchufes

La jornada de hoy, calificada de "excepcional" respecto al escenario meteorológico según AEMET en la Sierra de Grazalema y Ronda. Con 200 litros por metro cuadrado acumulados ya en lo que va de mañana (superando las previsiones), el miércoles comenzaba en Grazalema con actuaciones de Bomberos en toro a las cuatro de la mañana, por un par de avisos al 112 en inmuebles comerciales.

También durante la madrugada, tanto el término municipal como otros pueblos del entorno -informaba Carlos Javier García, alcalde de Grazalema, en un comunicado en sus redes- han sufrido cortes de luz. A las 5.30, tras volver el suministro , ENDESA aún estaba trabajando para localizar e identificar la avería. Desde la compañía suministradora indican que podría darse alguna otra afectación.

No obstante, la situación en la localidad ha alcanzado tal nivel que el agua ha empezado a filtrarse en algunas casas (y en el propio Ayuntamiento) a través de baldosines, paredes e incluso enchufes. Un escenario que no se veía en el punto que registra más precipitaciones de España desde hace sesenta años.

Las personas de más edad del municipio -según señala Efe- cuentan que antiguamente las casas de Grazalema se construían con un canalilllo que las atravesaba en su planta baja porque sí era habitual que el agua saliera del suelo hacia arriba en épocas de intensas lluvias. Una solución que no siempre se encuentra en las construcciones modernas.

Respecto al corte total de la entrada a Benamahoma y el corte en Villaluenga, anunciados por la Junta ayer tarde como medida preventiva por el nivel de alerta -indicaba el alcalde-, todavía no hay novedades en torno a su evolución, pero desde el Consistorio indican que se irá comunicando si hay algún cambio respecto a las decisiones que tome carreteras a última hora del día.