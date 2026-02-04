Grazalema acumula a las 8:30 horas todo lo que se esperaba para el día: más de 200 litros

El aviso rojo activado en el pueblo de Grazalema para este miércoles 4 de febrero suponía una alerta por "lluvias extraordinarias" que podrían dejar acumulados de hasta 150 litros en 12 horas y alrededor de 200 en 24. Y se da la circunstancia de que a las 8:30 horas de la mañana, y según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología, en el pueblo ya había superado el acumulado máximo previsto.

Hay que recordar que en la Sierra de Grazalema llueve sobre mojado, tras unas semanas en las que el municipio serrano ha llegado ya a batir su récord de lluvias. El mes de enero cerró con aproximadamente unos 1.300 litros recogidos pero lo más sorprendente es que casi 855 de esos litros de lluvia se recogieron en apenas la última semana del mes. En concreto, Aemet marca en sus datos de observación diarios 132.4 litros el domingo 25; 138.6 litros el lunes 26; 123.9 litros el martes 27; 178.6 el miércoles 28; los 248.7 litros del jueves 29; y 31.9 litros más el viernes 30.

Este miércoles, por tanto y en vista del inicio de la mañana, podría volver a marcar una cifra histórica en uno de pueblos donde más llueve de toda España.

También destacan los registros de Jimena: a las76:00 se habían contabilizado unos 56.6 litros. Los datos del resto de municipios de Cádiz que cuentan con estación meteorológica de Aemet son

Barbate: 6.0 litros /metro cuadrado (hasta las 06:00 horas)

Cádiz: 10.8 litros /metro cuadrado (hasta las 07:30

Chipiona: 10.6 litros /metro cuadrado (hasta las 07:00)

El Bosque: 42.6 litros /metro cuadrado (hasta las 07:00)

Grazalema: 201.5 litros /metro cuadrado (hasta las 08:30)

Jerez de la Frontera Aeropuerto: 15.4 litros /metro cuadrado (hasta las 07:30)

Jimena de la Frontera: 50.4 litros /metro cuadrado (hasta las 06:00)

Medina Sidonia: 15.6 litros /metro cuadrado (hasta las 05:00)

Olvera: 26.6 litros /metro cuadrado (hasta las 06:00)

Rota, Base Naval: 8.8 litros /metro cuadrado (hasta las 07:00)

San Fernando: 10.2 litros /metro cuadrado (hasta las 07:30)

San José del Valle: 25.0 litros /metro cuadrado (hasta las 07:00)

San Roque: 33.4 litros /metro cuadrado (hasta las 07:00)

Tarifa: 22.6 litros /metro cuadrado (hasta las 07:00)

Vejer de la Frontera: 16.2 litros /metro cuadrado (hasta las 07:20)

Preocupación máxima también por el estado de los ríos en Cádiz

También preocupa, y mucho, el caudal de los ríos gaditanos. El Guadalete, en concreto, es el que recoge buena parte de las lluvias de la Sierra, además de los desembalses de las últimas semanas. El aumento del cauce no sólo afecta a la zona rural e inundable de Jerez, sino que además su exceso de caudal ha generado problemas en infraestructuras claves de algunos pueblos por los que pasa. El más peligroso ha sido en Arcos, donde su puente más emblemático, el Puente de Hierro, ha visto cómo este fin de semana cedía otro de los pilares que lo sustentaban.