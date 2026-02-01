En este peligroso estado se encuentra el Puente de Hierro de Arcos: con dos pilares cedidos por la crecida del Guadalete y a la espera de que lleguen más lluvias

En Arcos se vive con bastante preocupación la situación en la que se encuentra su puente más emblemático, el puente de San Miguel, más conocido como Puente de Hierro, y que da acceso directo al Barrio Bajo del pueblo. Un desvelo que sufre no sólo por el estado actual en que se encuentra la estructura sino por el futuro más inmediato que depara el anuncio de que la próxima semana volverá a ser de nuevo lluviosa en toda la provincia de Cádiz.

Afectado por la crecida del río Guadalete

Al igual que el río Guadalete ha causado estragos en las zonas rurales y más inundables de Jerez, su exceso de caudal ha generado igualmente problemas en los pueblos que recorre en su camino al mar. Uno de los más afectados ha sido Arcos, donde el exceso de agua del Guadalete ha venido a empeorar el mal estado que previamente ya presentaba el Puente de Hierro, punto de acceso directo al Barrio Bajo del pueblo.

En la noche del pasado jueves 29 de enero, la fuerza con la que bajaba el Guadalete hizo que cediera un segundo pilar de la estructura, un problema mayor para el Ayuntamiento y los vecinos en la medida en que este segundo pilar es uno de los que aguanta con mayor importancia todo el peso del puente. Para clarificar la importancia de este pilar, y según detalló el alcalde Miguel Rodríguez, hay actualmente seis pilares colocados en el puente y tres de ellos son los que "fundamentalmente" sostienen el peso del mismo.

Obras urgentes para reforzar los pilares del puente de Arcos

Este sábado 31 de enero el Ayuntamiento de Arcos realizó una intervención de carácter urgente para fortalecer los pilares del puente de San Miguel y evitar un escenario de gravedad mayor. En palabras del alcalde serrano, la misión era evitar un escenario pero como el que se daría en el caso de que el puente terminara de colapsar por la fuerza del agua y cayera sobre el río creando una especie de presa improvisada que bloquearía el paso natural del agua y que podría tener efectos más perjudiciales para la población como inundaciones en esa zona.

En esta misma comparecencia Miguel Rodríguez avanzaba una reunión la próxima semana con el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y con la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz para tratar de buscar una solución definitiva al puente de San Miguel.

La posibilidad de construir un puente nuevo en Arcos

Rodríguez ha sido claro al explicar que en esa próxima reunión pondrá sobre la mesa la construcción de un nuevo puente, un puente actualizado en el entorno del Barrio Bajo y con unas dimensiones nuevas que faciliten el paso de peatones y vehículos. "100 años sin mantenimiento nos lleva a que la reparación quizás sea más costosa (que una nueva construcción) y al final lo que estamos haciendo es alargar la vida de un enfermo", razonaba el primer edil.

Dos años cerrado al paso

El centenario puente de San Miguel tuvo que ser cerrado al paso en diciembre de 2024. El día 10 los vecinos escucharon un crujido muy fuerte por lo que se cerró para conocer el daño estructural que tenía. Y hasta ahora permanece igual.

Este puente conecta la parte baja y alta de Arcos y es un símbolo del pueblo. Esta obra de hierro se levanta sobre el río Guadalete y se inauguró el día 14 de octubre de 1920, con lo que ha cumplido ya más de 100 años. Anterior a la construcción de este puente de hierro, hubo muchos proyectos que intentaron solucionar el paso del río Guadalete. De hecho, el puente de hierro de San Miguel se construyó porque el anterior que había era de piedra y una gran riada se lo llevó dejando incomunicado al pueblo con, por ejemplo, Algar y San José del Valle.