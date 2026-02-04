Así queda la plantilla del Cádiz CF tras el mercado de invierno: el número de Kouamé y los tres dorsales libres

El Cádiz CF deja atrás el mercado de invierno y ahora tiene 18 jornadas por delante hasta finales del mes de mayo para intentar meter la cabeza en el 'play-off' si se tiene en cuenta lo lejos que está de las dos primeras posiciones que otorgan el éxito inmediato. Ubicado en la undécima plaza con 34 puntos, está a ocho del ascenso por la vía directa y a cuatro de las eliminatorias de las que aún anda cerca aunque con la obligación de enderezar el rumbo sin dilación después de tres derrotas seguidas.

Con el periodo de fichajes ya finalizado, la plantilla queda definida en su totalidad para lo que resta de la presente campaña salvo que haya una incorporación por sorpresa porque hay tres licencias profesionales sin cubrir que corresponden a los dorsales 4, 7 y 25. Esas fichas en principio quedan libres.

Rominigue Koaumé ha sido inscrito con 3 que hasta poco lucía Fali. como dato curioso, quedan libres de manera definitiva esta campaña los números 4 y 25 además del 7 que llevó Efe Aghama en la primera parte de la temporada ante de salir cedido al Huesca.

El plantel está compuesto por 27 efectivos, que en realidad son 26 porque Iuri Tabatadze ya no puede participar este curso tras sufrir una grave lesión (rotura de ligament cruzado anterior de la rodilla). Bojan Kovacevic sí tiene opciones de competir si se recupera a tiempo de la operaciçon de rodilla a la que fue sometido en diciembre. Hay cinco jugadores con ficha del filial al ser sub'23 (cuatro de ellos son zagueros).

El grupo de futbolistas que se dispone a intentar llegar lo más alto posible bajo el mando de Gaizka Garitano está formado por los porteros David Gil y Víctor Aznar; los defensas Iza Carcelén, Alfred Caicedo (sub'23), Jorge Moreno, Kovacevic, Iker Recio, Sergio Arribas (sub'23), Pelayo Fernández (sub'23), Mario Climent y Raúl Pereira (sub'23); los centrocampistas Kouamé, Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra y Joaquín González; los extremos Suso, José Antonio de la Rosa, Brian Ocampo, Antoñito Cordero y Javier Ontiveros; y los delanteros Roger Martí, Dawda Camara, Álvaro García Pascual y Jerónimo Dómina.