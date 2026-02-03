Muy llamativo lo que dice Cala sobre el futuro de Garitano en el Cádiz CF

En su comparecencia para hacer balance de las incorporaciones invernales, Juan Cala fue cuestionado por el futuro de Gaizka Garitano en el banquillo del Cádiz CF.

"Tiene una opción de un año más en caso de ascenso. He dicho siempre que estoy muy contento con él", recordando el coordinador de la dirección deportiva del club que "hemos afrontado un verano muy movido desde que iniciamos este cambio de proyecto, hemos ido de la mano siempre y creo que es el entrenador ideal para este proyecto del Cádiz", destacaba.

El lebrijano reconocía que todo el camino de la relación no es de color rosa. "Como en cualquier familia, en todo no estamos de acuerdo, nosotros con él y él con nosotros. Pero hablamos y tenemos una confianza ciega en él".

Cala, de esta manera, explicaba que hay Garitano en el Cádiz CF para largo. "Tengo confianza plena en él. Las malas rachas acabarán", destacando del mismo modo al cuerpo técnico. "Echan miles de horas y le dan mil vueltas a las situaciones, mirando todo para ver en qué pueden mejorar todos los jugadores".

Y acabó el responsable de la parcela deportiva del Cádiz CF con otra ración de defensa hacia el preparador vasco. "Nos costaría mucho encontrar a otro entrenador con el que tener tanta afinidad. Tiene el respaldo de la dirección deportiva y del presidente. Nos sentaremos cuando toque y cuando ambas partes quieran", apostillaba.