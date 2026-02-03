Cala levanta la cabeza tras un mercado muy discreto del Cádiz CF

A Juan Cala le tocó, en solitario, tener que explicar lo que en muchos casos es casi inexplicable en cuanto a la segunda ventana de incorporaciones del Cádiz CF, que parece insuficiente a tenor de las necesidades del equipo y de los preocupantes síntomas que viene ofreciendo. Han llegado Jerónimo Dómina, Antoñito Cordero y Sergio Arribas. Y salieron Efe Aghama y Fali.

Balance del mercado. "Estamos contentos con las incorporaciones, hemos cubierto los huecos que creemos había que cubrir", añadiendo a continuación que "hemos hecho 14 salidas y 14-15 llegadas, una renovación completa de la plantilla. En el próximo mercado le daremos otra vuelta más a la plantilla", defendió el lebrijano.

Cala analizó el proceso del Cádiz CF a nivel competitivo en Segunda División. "Hemos tenido un inicio de temporada muy bueno, hemos tenido una racha mala después, ahora estamos en otro bache que estoy seguro que vamos a superar", tirando de un optimismo que muy pocos tienen en el entorno de la realidad del plantel.

Ontiveros, punto de crítica dentro y fuera del club, estuvo en la mesa del coordinador de la dirección deportiva del Cádiz CF. "Ha demostrado que es uno de los mejores jugadores de la categoría. Estoy convencido de que vamos a ver al mejor Ontiveros antes de que termine la temporada".

El lebrijano tirá de más mensaje de autodefensa al hablar del equipo 'que le ha quedado'. "Los jugadores en los que hemos apostado están cumpliendo las expectativas, incluso superándolas. Nuestro nivel presupuestario está dentro de la categoría. Buscamos rendimiento inmediato en ciertos puestos y, en otros, jugadores que crezcan con nosotros".

Uno de los responsables de la planificación expuso sus sensaciones con la 'apuesta' por Rominigue Kouamé. "Para nosotros es uno más de la plantilla. Queremos que recupere su mejor forma física porque puede ser un jugador muy interesante". Palabras hacia el controcampista, que tantos problemas extradeportivos dio en un pasado muy reciente.