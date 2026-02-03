El refuerzo en ataque pasa de largo en el Cádiz CF

El Cádiz CF agotó el último día de la segunda ventana de incorporaciones sin novedades, ya que del posible refuerzo de un jugador de ataque nada se supo porque nada se cerró al concluir el plazo para realizar ese fichaje. Ya sabe el preparador vasco que el ataque y el gol tendrán que llegar por medio de la materia prima que tiene del centro del campo en adelante.

El conjunto amarillo contará en la segunda mitad de campaña con tres caras nuevas: Jerónimo Dómina, Antoñito Cordero y Sergio Arribas, mientras que el club no desvela si Rominigue Kouamé tendrá ficha con el equipo, aunque el jugador aparece inscrito en LaLiga, tras su etapa en el Chicago Fire.

El recorrido de la segunda mitad de temporada marcará si el proyecto está cubierto o se queda corto por la supuesta necesidad del equipo por contar con más jugadores: más calidad y más gol. Otra cuestión es si la vertiente económica ha sido determinante para mover piezas tanto para firmar como para dar algunas bajas más.

La única realidad es que Gaizka Garitano ya sabe lo que tendrá hasta el próximo 30 de junio. Los porteros David Gil, Víctor Aznar y Fer Pérez; los defensas Caicedo, Mario Climent, Iza Carcelén, Iker Recio, Jorge Moreno, Raúl Pereira, Bojan Kovacevic, Pelayo y Sergio Arribas; los centrocampistas Diarra, Ortuño, Joaquín González, Moussa, Álex y Kouamé; y los atacantes Antoñito Cordero, Brian Ocampo, Ontiveros, Suso, De la Rosa, Tabatadze, Dawda Camara, Roger Martí, García Pascual y Dómina.

Cabe recordar que el mercado invernal ha sacado del Cádiz CF a Fali Giménez y Efe Aghama. El primero ha sido objeto de un despido disciplinario, mientras que el segundo sale cedido al Huesca, donde busca los minutos que no ha tenido de amarillo.

Con esos jugadores Garitano tendrá que, como mínimo, garantizar la continuidad del equipo en la categoría de plata, que es lo primero. Luego está por ver si ese bloque de futbolistas da para elevar las prestaciones hasta una fase de ascenso, ya que dar el salto directo a Primera parece que este año pasa de largo por el Nuevo Mirandilla.

Balance de los fichajes y puesta de largo de Arribas

La sala de prensa del estadio Mirandilla acogeráeste martes (12:30 horas) la presentación de Sergio Arribas, el último fichaje del equipo para cubrir las carencias de la defensa. El ex jugador del Huesca, cedido por el Betis, tendrá su puesta de largo ante los medios de comunicación.

Después de este acto tocará el turno a la valoración de la segunda ventana de incorporaciones por parte de los dirigentes, si bien en la convocatoria no se precisa si comparecerá el presidente, Manuel Vizcaíno, el coordinador de la dirección deportiva, Juan Cala, o ambos.