El Cádiz CF, de la abundancia a la escasez de extremos

Si por algo se caracteriza el Cádiz CF en la temporada 2025-26 era por tener cubiertas las dos bandas con numerosos efectivos en la faceta ofensiva. Disponía de tres jugadores para cada extremo: Suso, José Antonio de la Rosa y Iuri Tabatadze para la derecha y Brian Ocampo, Javier Ontiveros y Efe Aghama en la izquierda. La llegada de Antoñito Cordero provocó la salida de Efe, cedido al Huesca hasta final del campeonato.

El conjunto amarillo pasa de la abundancia de extremos a tener los justos (sólo uno en cada lado) para afrontar el partido contra el cuadro oscense programado para el domingo 1 de febrero en el estadio El Alcoraz (24ª jornada de LaLiga Hypermotion).

Suso y Tabatadze están lesionados (el georgiano no podrá jugar hasta el curso venidero), Brian Ocampo cumple sanción (fue expulsado en el encuentro ante el Granada) y Javier Ontiveros no parece estar en forma. De hecho, se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Así, con cuatro jugadores no disponibles, el Cádiz CF sólo cuenta con De la Rosa y Antoñito para los costados. Salvo que el entrenador busque otras soluciones, los dos llevan todas las papeletas para ser titulares entre otras cosas porque no hay más. Si necesita hacer cambios en las bandas a lo largo del partido, Gaizka Garitano podría recurrir a un lateral en una posición más adelantada o a un centrocampista como Álex Fernández o Yussi Diarra. Hasta Jerónimo Dómina, que aún no ha debutado, podría jugar en una banda en caso de necesidad.

La realidad es que el equipo amarillo va con lo justo al norte de España en el puesto de extremo. El preparador cadista deberá hilar muy fino si se tiene en cuenta que los jugadores más sustituidos son los extremos por el desgaste que supone el doble trabajo defensivo y ofensivo.