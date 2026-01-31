El emotivo adiós de Álex Fernández a Fali: "Historia de este club"

En diciembre de 2024, el Cádiz CF renovó a Fali hasta el 30 de junio de 2028. El 30 de enero de 2026, dos años y medio antes de que expirase ese contrato de larga duración, el club decidió despedir al futbolista después de un expediente disciplinario que se resolvió con una medida drástica que puso fin a una estancia de seis temporadas y media.

Fali debutó como cadista en mayo de 2019 y su último partido oficial lo disputó el mismo mes de 2025. En total 180 encuentros oficiales, más de la mitad en Primera División.

El zaguero, lesionado de una rodilla, no pudo empezar la campaña 2025-26 y fue operado el pasado mes de septiembre. Parecía recuperado a primeros de noviembre pero cuando volvió a ejercitarse recayó y tuvo que parar de nuevo hasta que se pudo unir al grupo en diciembre.

Mientras pesaba la duda de cuándo estaría preparado el valencia para competir este curso, en realidad estaba en marcha un expediente disciplinario abierto por el club que culminó con su despido.

La realidad es que Fali ya es pasado en el Cádiz CF. Uno de sus compañeros de vestuario desde que llegó hasta que se marchó fue Álex Fernández. Los dos compartieron momentos gloriosos como el ascenso a Primera División, victorias contra los grandes, varias permanencias en la élite… y también el mazazo que supuso el descenso a Segunda.

El centrocampista, uno de los capitanes y uno de los pesos pesados del vestuario, se despidió de Fali con un emotivo mensaje que lanzó desde su cuenta de instagram. Mucho tiempo juntos en el trabajo diario en El Rosal, en los partidos, en alegrías y tristezas…

“Titán! 8 años y más de 200 partidos juntos dan para vivir muchísimas experiencias. Siempre guerrero, siempre alegre, con todo lo bueno y lo malo”, destacó Álex sobre Fali en sus palabras para decirle adiós.

El 8 del equipo amarillo remató su mensaje con agradecimiento por un doble motivo: “Gracias por todo mi gitano, por lo profesional pero sobre todo por lo personal”. No entró el capitán en la forma en que se produjo su salida, pero hay algo que dejó claro sobre Fali: “Eres historia de este club”.