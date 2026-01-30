Auge y caída del 'Titán' Fali en el Cádiz CF

La historia de Fali y el Cádiz CF llega a su fin de la peor manera posible. El futbolista sale por la puerta de atrás después de haber sido un ídolo para la afición. Un ídolo venido a menos en los últimos tiempos con una salida traumática.

Fali llegó al conjunto amarillo en el tramo final de la temporada 2018-19 procedente del Nástic de Tarragona. Jugador de carácter y con buen trato de balón (había pasado por la cantera del Barcelona), no tardó en ganarse a la hinchada por su buen hacer dentro del campo y su peculiar manera de expresarse fuera del tapete, sin pelos en la lengua.

El central desempeñó un papel importante en el histórico ascenso a Primera División en 2020 en plena pandemia del Covid-19, cuando no ocultó su miedo y llegó a avisar incluso de su retirada si le obligaban a entrenar o jugar. Genio y figura, se recuperaba de lesiones de aparente calado de una semana a otra y daba juego en los medios de comunicación con declaraciones que se salían de la rutina habitual del mundo el balompié.

El coronavirus quedó atrás y Fali disfrutó del sueño de todo futbolista de jugar en la máxima categoría, un éxito deportivo que además solucionaba su futuro económico. De los 150 partidos oficiales que acumuló como cadista, la mayoría, 117, los disputó en la élite. Su mejor temporada fue la 2020-21, la de su estreno en Primera, con 34 encuentros y un excelente rendimiento. Para el recuerdo, aquella victoria a domicilio sobre el Real Madrid (0-1) tuvo protagonismo más allá del césped cuando contó el olor a perfume que desprendía Karim Benzema.

Fali fue feliz y llevó felicidad a los seguidores, pero tras su auge empezó su caída. Después de tres permanencias y cuatro cursos en Primera, el Cádiz CF descendió y con la caída del equipo también llegó la del zaguero. El club y el jugador tuvieron diferencias con el contrato que quedaron resueltas con una renovación por una duración difícil de entender, hasta el 30 de junio de 2028 cuando ya había atravesado su pico más alto como futbolsta y asomaba su declive.

Fali pasó de ser un idolo a perder esa condición. Su impulsividad le llevó a cometer algún que otro error, cuando se encaró con la afición desde la grada de Tribuna del Nuevo Mirandilla en el ejercicio 2024-25, con el equipo amarillo de nuevo en Segunda. Esa campaña fue a menos y además se vio afectado por una lesión de rodilla que le había impedido jugar en la temporada 2025-26. Algo estaba pasando entre bambalinas porque el club sorprendió el 30 de enero con el anuncio del despido de central un año y poco después de haberlo renovado.