El Cádiz CF se refuerza con un descarte de su próximo rival

El Cádiz CF ya tiene a un central para la segunda mitad de campaña, aunque se trata de una operación extraña porque finalmente llega un jugador que ha sido descartado por el rival del próximo domingo. Sergio Arribas conoció este pasado miércoles que no entraba en los planes del Huesca, y este jueves el club cadista anuncia su fichaje. La entidad gaditana buscaba soluciones en el Sevilla -Andrés Castrín- y al final las encuentra en el Betis.

Jon Pérez Bolo le comunicó este miércoles a Sergio Arribas que no seguirá en la SD Huesca. Unas imágenes que se pudieron apreciar en un vídeo de Aragón Deporte en sus redes sociales. El entrenador y el futbolista mantuvieron una conversación cara a cara al inicio de la sesión de entrenamiento en la que el técnico fue claro con el defensa, que ya no entra en sus planes para lo que resta de temporada. Tras esa charla, el jugador no se entrenó con el resto de sus compañeros.

A partir de ese momento el Cádiz CF y el Real Betis -propietario del jugador mientras estuvo cedido en el Huesca- han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Sergio Arribas. Nacido en Burgos (10/02/2003), ha estado a préstamo hasta ahora en el cuadro aragonés, donde ha disputado 15 partidos y anotado un gol. Firma hasta el 30 de junio de 2029.

Este defensa central se ha formado en las secciones inferiores de Burgos y Rayo Vallecano. La pasada temporada llegó al club verdiblanco, llegando a debutar en Primera División como titular en la jornada 21. El jugador se incorporará en las próximas horas a las órdenes de Gaizka Garitano.

La cuestión ahora es saber si este refuerzo provoca la salida de Pelayo Fernández, defensa central del Cádiz CF con muy poco protagonismo hasta el momento, que fue cedido el pasado verano por el Rayo Vallecano.