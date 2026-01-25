Confirmado: central pretendido por el Cádiz CF se va a un rival directo

El Cádiz CF busca un defensa central en el mercado de invierno pero no termina de encontrarlo y se le escapa el que parecía que ocupaba el número uno en la lista de prioridades. Todo apuntaba a que el club con sede en el Nuevo Mirandilla había apostado por Oier Luengo, pero la realidad es que el zaguero acaba de unirse (ya es oficial) a un rival directo del equipo amarillo en la pelea por un puesto en la fase de ascenso a Primera División.

El Real Oviedo y el Burgos han acordado la cesión del defensa Oier Luengo, que jugará a préstamo la segunda parte de la temporada 2025-26 en un club burgalés que en caso de ascenso tendría una opción de compra por el futbolista.

Con contrato en el Oviedo hasta el 30 de junio de 2027, Oier Luengo tan solo ha disputado tres partidos en lo que va de curso en la máxima categoría, aunque el central vasco fue titular en el último encuentro de los azules, ante Osasuna y en El Sadar.

Luengo es el quinto central de la plantilla carbayona en minutos tras David Costas, David Carmo, Eric Bailly y Dani Calvo, así que su salida era uno de los objetivos tanto del club como del futbolista desde que se abrió el mercado de fichajes; el central llegó al Real Oviedo en el verano de 2022 y suma 92 partidos oficiales con la camiseta azul.

La cesión del defensa al Burgos se convierte en el sexto movimiento del Oviedo en este mercado de invierno: se cerraron las salidas de Brandon Domingues, Rondón y Luengo y los fichajes de Nico Fonseca, Thiago Borbas y Thiago Fernández.

Precisamente, el argentino Thiago Fernández, extremo cedido por el Villarreal y último fichaje de lo que va de mercado invernal, podrá ser inscrito en LaLiga tras la salida de Oier Luengo, ya que el Real Oviedo tenía las 25 fichas ocupadas.