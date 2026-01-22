Mercado de invierno: el Cádiz CF se queda sin dos centrales en un día

El Cádiz CF arrancó el mercado de invierno a toda velocidad con las incorporaciones del delantero Jerónimo Dómina y el extremo Antoñito Cordero con las que apuntaló el ataque de cara a la segunda y definitiva parte de la segunda parte de la temporada 2025-26.

La entidad cadista realizó esas dos contrataciones en diciembre antes incluso de la apertura de la ventana invernal. Sin embargo, desde que comenzó el mes de enero, no se ha producido la llegada de ningún futbolista. La prirodad es un defensa central debido a la lesión de Bojan Kovacevic y la previsible marcha de Pelayo Fernández.

La realidad es que restan diez días para el cierre del mercado y el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla no termina de dar con un zaguero. La principal apuesta es Oier Luengo, con escaso protagonismo en el Real Oviedo en la máxima categoría del balompié español. El jugador está por la labor de vestir de amarillo pero los clubes no se ponen de acuerdo y la opción, aunque aún no está descartada del todo, se complica en los últimos días.

Otro central que sonó para el Cádiz CF en fechas recientes se ha sumado al proyecto de otra escuadra. El Albacete ha anunciado el fichaje de Lluís López, central que el pasado verano se unió al Shandong Taishan de la Liga china después de cuatro campañas en el Real Zaragoza, en el que llegó a ser capitán. El catalán ha firmado por los castellano-manchegos hasta el 30 de junio de 2027.

El club andaluz continúa buscando un inquilino para el eje de la zaga y en las últimas horas se le cae otra posibilidad. Ángel García informa de que el Cádiz CF ha intentado sin éxito la cesión hasta final del presente curso de Aimar Duñabeitia (22 años), defensa del Bilbao Athletic (Primera Federación). La propuesta se ha encontrado con la negativa del club de San Mamés y la dirección deportiva cadista sigue buscando un jugador para esa posición con la vista puesta en las veinte jornadas que quedan para el final del campeonato con la opción abierta de pelear por un puesto en la fase de ascenso.

Después de 22 capítulos de LaLiga Hypermotion, los amarillos ocupan la octava plaza a un punto de la sexta. El próximo compromiso es en casa contra el Granada el sábado 24 de enero (21:00 horas).