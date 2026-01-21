El Cádiz CF ya conoce la fecha de un partido muy importante

LaLiga sigue avanzando en las fechas del calendario en Segunda División y ha dado a conocer las de la jornada 25ª en la que el Cádiz CF hará las veces de local ante la UD Almería. Los amarillos recibirán a uno de los aspirantes al ascenso el primer fin de semana de febrero.

El Cádiz CF afrontará ese derbi andaluz contra los almerienses el sábado 7 de febrero a partir de las nueve de la noche, por lo que repite día de la semana y hora con el duelo próximo contra el Granada, fijado para el sábado 24 de enero.

La cita entre el conjunto cadista y el almeriense es uno de los más esperados en la segunda vuelta por la clara situación de este adversario ante la pelea por el ascenso, así como las aspiraciones de la escuadra de Gaizka Garitano de asentarse en la parte alta de la tabla.

El Cádiz CF llegará a esta cita después de visitar al Huesca el domingo 1 de febrero (18:30 horas), mientras que el Almería se presentará en el estadio Nuevo Mirandilla tras recibir ese mismo día al Ceuta (14:00 horas).