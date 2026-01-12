El Cádiz CF ya conoce cuándo jugará en Huesca

El Cádiz CF ya tiene una fecha más para la segunda vuelta de la competición liguera. Se trata de la que corresponde a la jornada 24, que desplaza al equipo amarillo lejos del Nuevo Mirandilla. Será en Huesca donde juegue en esa ocasión.

LaLiga ha anunciado las fechas y los horarios de los once encuentros de esa jornada, en la que el Cádiz CF visitará el estadio de El Alcoraz. El duelo contra el Huesca ha quedado fijado para el domingo 1 de febrero a partir de las seis y media de la tarde.

El conjunto de Gaizka Garitano llegará a esa cita después de recibir en el Nuevo Mirandilla al Granada el sábado 24 de enero (21:00 horas), mientras que el conjunto oscense visitará al Andorra el domingo 25 de enero a las dos de la tarde.

El encuentro contra el Huesca de Bolo y Mere será un examen contra un equipo que ahora mismo trata de poner tierra de por medio con la zona de descenso, de la que saldrá si no pierde esta noche contra el Córdoba en el último partido de la jornada.