Fecha y horario del partido Cádiz CF - Granada

LaLiga ha dado a conocer las fechas y horarios de los partidos encuadrados dentro de la 23ª jornada, con el Cádiz CF metido en la complicada lucha por uno de los puestos que dan acceso a la fase de ascenso a Primera División.

El conjunto amarillo afronta el segundo encuentro de la segunda vuelta, el primero en casa, con el duelo andaluz contra el Granada. Mientras los gaditanos tratar de aferrarse a la parte alta de la clasificación, los rojiblancos pelean por la salvación y sufren en la zona trasera, ubicados en descenso (vigésima plaza) a falta de un capítulo para llegar al ecuador de la temporada 2025-26.

La diferencia en este momento entre las dos escuadras es de diez puntos: 31 los amarillos y 21 los de la ciudad de la Alhambra. El partido de la primera vuelta entre ambos conjuntos dirimido en el Nuevo Los Cármenes se resolvió con empate sin goles (undécima jornada).

El equipo entrenado por Gaizka Garitano encara la cita después de abrir la segunda vuelta del campeonato en el campo del Albacete (domingo 18 de enero a las 18:30 horas). El cuadro dirigido por José Rojo 'Pacheta' se presenta en el santuario cadista tras medirse en su feudo al Eibar.

El partido entre el Cádiz CF y el Granada ha quedado programado para el sábado 24 de enero a partir de las 21:00 horas (nueve de la noche). Está previsto que el encuentro sea emitido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas.