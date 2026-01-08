Oier Luengo, cerca y lejos del Cádiz CF

El Cádiz CF se mueve con tanta celeridad en el mercado de invierno que antes inclus de que empezase el mes de enero de 2025-26 ya tenía cerrada dos incorporaciones: el delantero Jerónimo Dómina y el extremo Antoñito Cordero. El futbolista jerezano ya ha debutado de manera oficial con los amarillos al jugar más de media hora en el partido contra el Deportivo de La Coruña. El argentino está a la espera de su inscripción para poder estar a disposición de Gaizka Garitano.

En la dirección deportiva tienen claro cuál es la siguiente misión en la ventana de fichajes abierta a mitad de la temporada 2025-26. La prioridad es la contratación de un defensa central que ayude a fortalecer esa posición hasta el final de curso. La lesión de Bojan Kovacevic (le quedan al menos dos meses más de baja) y la lenta puesta a punto de Fali (ya se ejercita con el grupo aunque aún no ha debutado esta campaña después de ser operado de una rodilla en septiembre) hacen que el club salga al mercado para cubrir ua puesto importante.

El primero de la lista es Oier Luengo (28 años), central que también puede desenvolverse como lateral derecho. La pasada campaña desempeñó un papel importante en el ascenso del Real Oviedo a Primera División en la la actual debutó en la máxima categoría del balompié español, aunque ejerce un rol muy secundario. Ha participado sólo en dos encuentros y tiene abierta la puerta de salida porque sabe que no cuentan con él.

El zaguero comprueba la realidad de su ostracismo y está dispuesto a aceptar una de las muchas ofertas que tiene de Segunda División en busca de los minutos que no disfruta con los carbayones. En el Cádiz CF tendría opciones de ser titular.

La propuesta que en principio le resulta más atractiva es la del Cádiz CF según informa El Comercio, diario decano de la prensa asturiana. Otra cuestión es la negociación entre los clubes, el principal escollo en este momento porque las posturas están bastante alejadas. El acuerdo no es factible a día de hoy pero no es descartable que pueda haber un acercamiento a medida que avance el mes de enero. Oier Luengo tiene contrato con el Real Oviedo hasta el 30 de junio de 2027.

El central se formó en el Amorebieta, su municipio de nacimiento, y pasó por la cantera del Athletic de Bilbao. Jugó en el filial rojiblanco en Segunda B y con el Amorebieta en la división de plata. Pertenece al cuadro asturiano desde la temporada 2022-23. Acumula 106 partidos en Segunda.

La situación actual del jugador tiene una doble vertiente. Él desea enrolarse en el Cádiz CF pero de momento no hay acuerdo entre los clubes que posibilite la operación.