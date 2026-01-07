Ramón Martínez, que sonó para el Cádiz CF, acaba en el Valladolid

El Sevilla hizo oficial en la tarde de este miércoles el traspaso del central Ramón Martín al Real Valladolid, en una operación en la que se guarda una "opción de recompra futura" por el futbolista murciano. El zaguero sonó hace algunos días como opción para reforzar el centro de la defensa del Cádiz CF.

El defensa de Mula, de 23 años, se incorporó como jugador profesional al primer equipo sevillista el pasado verano y desde entonces apenas ha contado para el entrenador argentino Matías Almeyda, pues sólo ha disputado 181 minutos en lo que va de esta temporada, entre dos partidos de LaLiga EA Sports y uno de la Copa del Rey.

Con su traspaso, Ramón Martínez libera una ficha profesional en la plantilla del Sevilla para este mercado invernal de fichajes, después de que el pasado curso debutara con el primer conjunto hispalense en una temporada en la que jugó cinco encuentros de LaLiga y uno del torneo copero, con 348 minutos disputados y un gol anotado.

"El Sevilla FC, que se guarda una opción de recompra futura, desea la mejor de las suertes al jugador murciano", indicó en su comunicado el club hispalense, con el que Ramón tenía contrato hasta junio de 2027. El futbolista muleño pasó por las canteras del Levante y del Villarreal antes de incorporarse al UCAM Murcia, desde el que fichó por el Sevilla Atlético en el verano de 2022.