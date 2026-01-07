Mercado de invierno: el objetivo primordial del Cádiz CF

La segunda ventana de incorporaciones cumple una semana desde su inicio y el Cádiz CF tiene muy claro el camino que debe seguir para cumplir con su primer obetivo en esta fase de entrada y salida de jugadores. Son tres los movimientos que se han producido ya en el equipo amarillo, pero aún queda el más importante.

La primera semana del nuevo año presenta un Cádiz CF con dos caras nuevas, Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero, y una baja, Efe Aghama. Es lo que ha sucedido con la puerta de entrada y salida a la espera del movimiento más importante.

Con Dómina se produce la apuesta por un joven argentino que viene a reforzar el ataque, donde hasta hace pocas jornadas el equipo de Gaizka Garitano mostraba carencias. Es una pieza más para el área ofensiva en el que se hace necesario tener más alternativas.

En cuanto a Antoñito Cordero, su refuerzo es un cambio de cromos porque viene a ocupar la vacante de Efe Aghama, que este miércoles de manera oficial ha puesto rumbo al Huesca de Bolo y el ex cadista Mere. Cordero es un futbolista aún más joven que Dómina, pues a sus 19 años tiene experiencia en la elite y viene a préstamo de un Premier League como es el Newcastle. El Cádiz CF puede haber sido el más rápido de la clase para hacerse con el jerezano, que ya en La Coruña gozó de sus primeros minutos.

Pero el club gaditano no se puede detener en estos dos refuerzos con las limitaciones de efectivos que tiene en el centro de la defensa. La lesión desde principio de agosto de Fali, y la que se unió de Bojan Kovacevic el pasado 30 de noviembre han dado paso a una situación compleja con solo tres centrales, Iker Recio, Jorge Moreno y Pelayo Fernández, que al principio no apuntaban a la titularidad por la apuesta del entrenador por Fali y Kovacevic. Las circunstancias fueron variando con el ko del valenciano y fue Iker Recio el que se ha hecho fuerte desde la primera jornada. Posteriormente ha sido Jorge Moreno el que ha ganado la lucha a Pelayo para obtener 'en propiedad' el puesto del serbio.

Con la pareja elegida por Garitano, solo queda Pelayo en el banquillo y el riesgo se antoja grande ante la posible llegada de más lesiones y sanciones. Por ello es prioritario el barrido del mercado para conseguir ese central que tanto necesita el proyecto. Además, que sea un futbolista de la máxima confianza para el preparador vasco.

Son varios los nombres que han ido sonando en las últimas fechas como consecuencia de que hace más de un mes que se sabe la necesidad de ir a por un defensa central, pero en los últimos días aparece con fuerza el de Oier Luengo, que tiene 28 años y pertenece al Real Oviedo. Este central vasco, formado en el Amorebieta y en la cantera del Athletic de Bilbao, solo ha jugado en las dos primeras jornadas de Liga, sumando 136 minutos contra el Villarreal y el Real Madrid. Cumple su cuarta campaña en el conjunto azulón.

El apartado económico parece que es la mayor dificultad para que esta operación pudiera llegar a buen puerto y la distancia es grande entre la petición del club asturiano y lo que puede alcanzar el gaditano. Además de Luengo, a la mesa del responsable de la dirección deportiva llegan nombres como el del ex canterano del Cádiz CF Pepe Castaño, que milita en el Asteras Tripolis.