El Cádiz CF anuncia el fichaje del delantero argentino Dómina: cuándo podrá jugar

El Cádiz Club de Fútbol anunció el miércoles 10 de diciembre el fichaje del delantero Jerónimo Dómina, con el que ha alcanzado un acuerdo hasta el 30 de junio de 2030. Es decir, firma por cuatro temporadas y media en una apuesta de presente y de futuro.

Nacido en Santa Fe (Argentina) hace 20 años (el 17 de octubre de 2005), se formó como delantero en el Club Atlético Unión y llegó al plantel reserva con solo 15 años. Debutó oficialmente con el primer equipo en 2023 y, desde entonces, ha disputado 50 partidos en la máxima categoría de su país. Acaba contrato con la escuadra de su ciudad natal el 31 de diciembre y con la entrada del nuevo año podrá enfundarse la equipación cadista. Ha jugado una vez con la selección argentina sub'20.

Se trata del primer fichaje del Cádiz CF de cara al mercado de invierno. De hecho, desde el club indicaron que su nuevo futbolista será inscrito de manera oficial una vez que esté activa la ventana que se abre a mitad de temporada. Es decir, Dómina podrá empezar a competir a partir del próximo mes de enero. El primer partido de los gaditanos en 2026 es contra el Deportivo en Riazor el domingo 4 de enero. Ese encuentro podría ser el del estreno del ariete si Gaizka Garitano lo considera oportuno.

El ariete pasó reconocimiento médico en la capital hace un par de semanas y el anuncio de su fichaje era cuestión de tiempo. Dómina es un atacante potente, rápido y con habilidad en el uno contra uno como él mismo se define en declaraciones a los medios oficiales del Cádiz CF. Por su altura (1,74), a priori le va mejor el juego raso que el aéreo.

Sus primeras palabras dirigidas a la afición las realizó desde el césped del estadio Nuevo Mirandilla: "Ya estoy en en el templo, espero poder dar lo mejor de mí para meter al club donde se merece".

La entidad ya ha comunicado el aterrizaje del jugador aunque hay varias incógnitas abiertas. Una es si tendrá ficha profesional o del filial al ser menor de 23 años. El club dispone de tres licencias sin cubrir (los dorsales 4, 16 y 25).

Otro interrogante es el número de efectivos en la plantilla del Cádiz CF. Antes de la llegada de Dómina, el plantel está compuesto por 25 futbolistas, de los cuales tres tienen ficha del filial (Alfred Caicedo, Pelayo Fernández y Raúl Pereira). La cuestión es si su incorporación conlleva alguna salida en enero y en ese caso a quién afectaría la medida.