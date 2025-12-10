El Cádiz CF no puede jugar en La Romareda y visita por primera vez un estadio para medirse al Zaragoza

El Cádiz CF trata de rehacerse lo antes posible de la dolorosa derrota (2-3) que sufrió en el Nuevo Mirandilla frente al Racing de Santander el pasado domingo 7 de diciembre. El objetivo es mantener el buen rendimiento, corregir ciertos errores e ir en busca de la victoria en el siguiente compromiso del campeonato.

La próxima cita es con un histórico del fútbol español que atraviesa un largo periodo (más de una década) en Segunda División cuando su lugar natural es Primera, en la que ha militado 58 temporadas a lo largo de su existencia. El Real Zaragoza espera en su feudo la llegada del conjunto amarillo para afrontar un encuentro importante para ambas escuadras, quizás más para la anfitriona en su intento de abandonar la posición de colista y salir cuanto antes de la zona de descenso.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano encara la última visita del año 2025 que adquiera una connotación especial porque se dispone a competir en un estadio en el que comparece por primera vez. El partido de la 18ª jornada programado para el sábado 13 (desde las 21:00 horas) no se desarrolla en La Romareda como cada vez que el cuadro gaditano se media a su rival en la capital aragonesa.

¿Por qué no se juega dónde siempre? Porque La Romareda fue derribada del todo el pasado verano para la contrucción de un nuevo estadio que en principio estará terminado en 2027. Mientras, el Real Zaragoza cubre dos campañas sin el que ha sido su recinto durante casi 70 años en un estadio creado como una edificación modular, el Ibercaja Estadio. Allí ejerce de local de manera provisional con un aforo máximo de 20.000 espectadores y sin una grada específica para el público visitante. Los seguidores cadistas que quieran ir al partido tienen que buscarse la vida para poder conseguir entradas. En la ciudad de la Basílica del Pilar hay una peña cadista, Esto está amañao.

Mientras, la nueva Romareda, que será denominada Ibercaja-Romareda, avanza en las obras para poner en pie un moderno estadio que será una de las sedes del Mundial 2030. Tendrá una capacidad para 43.000 espectadores y si todo va bien abrirá sus puertas en la temporada 2027-28. En el Real Zaragoza sueñan con estar entonces en la máxima categoría del fútbol español, aunque ahora se centran en salir de los puestos descenso a Primera Federación.