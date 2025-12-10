Los señalados en un partido del Cádiz CF pierden peso en el equipo

El Cádiz CF vivió un punto de inflexión con la decepcionante derrota (1-2) que sufrió en el estadio Nuevo Mirandilla ante la Cultural y Deportiva Leonesa hace dos semanas y media. Tocó fondo en aquel choque encuadrado dentro de la 15ª jornada de LaLiga no sólo porque con ese varapalo alcanzaba el sexto encuentro consecutivo sin vencer, sino por la lamentable imagen mostrada por el equipo.

Aquel 23 de noviembre, Gaizka Garitano tomó medidas drásticas ante la penosa actuación de sus pupilos. En plena primera parte, no hizo un cambio sino dos cuando en el minuto 38 quitó a Yussi Diarra y Iuri Tabatadze y dio entrada a Moussa Diakité y Brian Ocampo. En la rueda de prensa que ofreció poco después del partido, el entrenador, además de mostrarse muy crítico con los suyos, dijo que si hubiese podido habría sacado del campo a ocho futbolistas.

La realidad fue que los jugadores sustituidos en ese encuentro quedaron señalados porque no es habitual que un tecnico realice relevos antes del intermedio si no es por problemas físicos.

Diarra y Tabatadze pasaron de titularidad a un papel secundario en los dos siguientes envites ligueros. El extremo georgiano fue suplente en los duelos contra el Córdoba y el Racing de Santander y en los dos participó en los instantes finales. Jugó 18 minutos en el Nuevo Arcángel y 22 en el reciente partido disputado en caso. El máximo goleador del Cádiz CF (lleva cuatro tantos) pierde protagonismo y ahora le toca aprovechar el tiempo que le conceda el 'míster'.

En el caso del centrocampista maliense, no sólo ocupó plaza en el banquillo sino que además no jugó ni un minuto por decisión del técnico. Parece que es el que más ha sufrido las consecuencias de aquella cita con el cuadro leonés y no tiene siete sitio en el 4-4-2 por el que está apostando Garitano. Diarra vive el momento más complicado desde su aterrizaje en la escuadra cadista y no le queda otra solución que trabajar duro para volver a ganarse la confianza del entrenador.

Ahora que el equipo ofrece un buen rendimiento, todo apunta a que Diarra y Tabatadze seguirán con el rol de suplente en la próxima visita al terreno del Real Zaragoza el sábado 13 de diciembre (desde las 21:00) en la 18ª jornada de LaLiga Hypermotion.