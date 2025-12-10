Muere a los 63 años Robe Iniesta, ex líder de Extremoduro

El músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido a los 63 años, según ha informado este miércoles su agencia de comunicación en un comunicado. "Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito en la nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.

Según han detallado, en los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista. En noviembre de 2024, el vocalista y compositor de Extremoduro y líder actualmente de la banda Robe canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira Ni Santos ni Inocentes tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Como detalló el comunicado remitido a los medios ante la suspensión de los conciertos, dicha afección le obligó a guardar "reposo absoluto". Tras agradecer a toda la gente que fue a verles "en esta gira tan bonita" y que tanto disfrutaron, Iniesta garantizó que "las ganas de volver" no se las quitaba "nada".

Más de 30 años de carrera

Robe Iniesta (Plasencia, 1962) es considerado como uno de los grandes iconos de la música española gracias principalmente a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987. En sus más de 30 años de carrera dejaron 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo gracias a sus letras peculiares y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como Agíla (1996) o La ley innata (2008). Su nuevo proyecto, Robe, comenzó su andadura discográfica con Lo que aletea en nuestras cabezas en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo (Bienvenidos al temporal, en 2018) y tres discos de estudio más: Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016), Mayéutica (2021) y Se nos lleva el aire (2023).