Robe Iniesta: "Quiero que la gente piense por sí misma y hacer pensar"

Un número privado en mitad de la tarde anuncia la esperada llamada. Al otro lado, se escucha la voz de Robe Iniesta (Plasencia, 1962). Estos días tiene establecida su base en Extremadura, le es más fácil echarse a la carretera desde allí. Los componentes de su banda también son extremeños. Robe conversa pausado, reflexivo, pero claro y conciso. Sobre todo, evita juicios categóricos, aboga por dejar fluir las ideas. El último disco, 'Se nos lleva el aire' (El Dromedario Records, 2023), gira en torno al presente. Su autor se muestra como un defensor del ahora, de lo que se vive en el instante. Más de concienciar, Robe rehúye del papel de influir en sus seguidores para dejar espacio al librepensamiento. A pocas horas de subirse al escenario del Bahía Sound en San Fernando, alaba a la gente de Cádiz por su forma "potente" de vivir los directos.

Pregunta.'Se nos lleva el aire' está siendo todo un éxito. Un disco que es una rara avis en el top de ventas, donde parece que las canciones de la mayoría son de 3 minutos

Respuesta.Las largas son las de tres minutos (ríe). Esto ya hace tiempo que viene siendo así. El disco anterior nuestro, por ejemplo, es una sola canción de 44 minutos. Bueno, son otros tiempos.

P.‘Puntos suspensivos' es amor en el presente. Cerrar heridas, abrazarse al momento, sin miedo al fracaso. Es una lectura más positiva del amor que en otras obras tuyas.

R.Sí, bueno. Es una lectura, que eso es cosa de cada uno. Las canciones no significan lo que el autor quiere que signifique. La canciones viven por sí mismas. Si a ti una canción te da alegría o te da pena, yo no te puedo decir que no te dé pena porque lo hice pensando en algo alegre. La lectura es cosa de cada uno.

P.¿Los estados de ánimos influyen en tu forma de hacer arte? ¿O tu música es inmune a ello? Lo mismo hay letras cargadas de sensibilidad que otras de mandar a la mierda

R.Esto no sabría contestarte (pausa). Lo primero es que no puedo planificar nada, no puedo decir voy a escribir sobre algo alegre o triste. A veces lo intento, pero a la mitad digo "a ver dónde se ha torcido". Sí tiene que ver algo un estado de ánimo, pero no quiere decir que vayas a hacerla triste si estás mal. De hecho, puede ser un poco buscar la salida de ese momento.

R.De todos modos esto de componer es un mundo que no acabo de entender, no sé dónde está el momento. Ahora tengo una buena racha. Yo hago exactamente lo mismo de siempre, según va saliéndome.

P.Volvemos a otra canción del disco. ¿'Viajando en el interior' qué puede significar?

R.Pues no sé decirte bien, son muchas cosas.

P.Por ejemplo, para mí es el tránsito de uno mismo cuando está en la búsqueda de la paz interior y la autoaceptación

R.Lo ves (risas). Cada uno le da su sentido. Es un viaje interno, es el que todos tenemos que llevar a través de nosotros. Lo que el autor esté pensando (al hacerla) es secundario. Al final lo que cuenta es la sensación que a ti te transmite la canción. Las cosas que hacen pensar, a cada uno le hace pensar distinto. No es lo que el autor quisiera que sea.

P.¿Cómo se lidia con el fan que está anclado en el pasado de tu carrera artística? ¿El que solo quiere canciones de tus primeros discos con Extremoduro?

R.Hay que vivir el presente. Esto lo tengo muy claro. Las cosas se disfrutan en el momento. Si la gente hace críticas, y dice que prefiere esto o lo otro, pues lo tomas y bien. A mí lo que me gusta es lo último que hago. Y como grupo, lo que nos gusta es lo último. Por nosotros sólo tocaríamos 'Mayéutica' y el último disco. Pero hay que equilibrar, hacer las canciones que tienes ganas de hacer y otras. Las canciones antiguas tienen sentido en los conciertos, cuando ves cómo vibra la gente con ellas.

P.¿A esa corriente de defensores del pasado, que presumen de escuchar cuando nadie lo hacía, les gusta sentirse exclusivos y en minoría?

R.Está bien buscar lo que no oye nadie. Pero si te deja de gustar un grupo tiene que ser porque ya no te gusta la música, porque el grupo haya cambiado o porque tú hayas cambiado. Pero porque lo escuche más gente, no.

P.¿Crees que los músicos con una fuerte comunidad, como es tu caso, deben ejercer su poder de influencia en temas de relevancia social?

R.Hombre, lo veo un poco raro. Vale que tienes que decir cosas pero no se trata de creerse los más listos. Lo que yo opino, no tiene que opinarlo todo el mundo. Prefiero hacer pensar, más que decir y hacer cosas concretas. Quiero que la gente piense por sí misma y hacer pensar. De vez en cuando te apetece opinar, pero no deja de ser tu opinión. Aunque a la gente le guste tu musica, eso no hace que vayas a tener razón en tus opiniones. Soy un músico que puede concienciar de una manera, pero al mismo tiempo hay otro músico que lo puede estar haciendo justo al revés. Entre los músicos, estamos muchos chalados . No quiere decir que tengamos dos dedos de frente. Prefiero que la gente piense. Lo de adoctrinar no me va. No quiere decir nada que tenga muchos seguidores.

P.'Nada que perder' es una de las canción de presente, de no tener miedo a equivocarse. ¿Crees que es una letra ideal para reivindicar el atrevimiento y la valentía en los jóvenes?

R.Los jóvenes son los que tienen más que decidir. A veces hay mucho miedo e inseguridad. Les hace más falta atreverse a ser y hacer lo que quieran ser.

P. ¿Son malos tiempos para el rock?

R.Esto no ha cambiado mucho. El rock nunca ha sido de mayorias, siempre fue algo underground que tienes que buscar. No te lo encuentras en la radio, ni en discotecas, y solo en pocos bares. Siempre ha habido musicas de mayorías, como la disco o la pop. Sí que es verdad que poco a poco se va notando que es mas fácil hacer musica urbana, porque es mas fácil hacerlo con unos pocos aparatos en casa. Para hacer rock hace falta juntarte con gente, buscar un local, alguien que trabaje y tenga tiempo libre, dinero para comprar instrumentos. También antes las compañías discográficas tenían más poder y tenías la mitad del camino cerrado. Cada vez es más difícil hacer musica rock e incluso de grupo. La urbana es cada vez mas fácil. Ellos han salido desde la habitación, desde casa de sus padres y han salido a petarlo. Es mucho más sencillo, solo hace falta talento.

P.¿Y lo hay de verdad?

R.Como en todo si un genero se pone de moda. Hay gente con talento y otra que se suma y se apunta al carro.

P.¿El rock no es un poco difícil de estipular cuándo lo es?

R.Claro. No podría decirte qué es exactamente el rock. Cuando hicimos los dos primeros discos sin Woody (Guitarra) me decían: "¿Pero esto es rock?". Pues no lo sé, yo sé que es transgresivo. No poder clasificar la musica siempre es bueno. Todo lo que no está dentro de unos límites siempre es positivo. Lo de los géneros musicales es una chorrada.

P.Hablando otra vez de la gira. ¿Qué hay sobre el tiempo que os lleváis en escenario? Suele ser más de lo normal hoy en día

R.En los espectáculos tampoco interviene la cantidad, esto no es lo que cuenta. Los espectáculos no son todos iguales, ni tienen que serlo. Los conciertos hay gente que va a verlos de una manera y otros de otra.

R.En los ensayos hay una frase que se oye mucho y es: "¡Esta como no la vamos a tocar!". Es lo que pasa, que tienes muchas canciones, ya son cuatro discos. Tenemos también las que he hecho en mi vida con Extremoduro y quieres tocar todo lo que puedes. Nosotros dividimos el concierto en dos partes. Una primera más tranquilita, más entrando en rollo. Después, hacemos un descanso y luego una segunda parte más marchosa. Consideramos que es la medida que nos viene bien y que le gusta a la gente que va a verlo. Pero no es peor si se toca menos.

P.¿Algún tema que eches de menos?

R.Estamos tocando muchos. Todos los conciertos son diferentes, ninguno es igual. Así vamos cambiando para diferenciar los conciertos. En ese sentido, no echo ninguna de menos. Hemos cambiado respecto a la gira pasada, entonces va variando mucho un concierto de otro.

P.¿Qué podemos esperar de Robe después de la gira ‘Ni Santos ni Inocentes’?

R.¡Vivir! (rie y pausa). Si no me sale nada nuevo, pues no habrá ganas de tocar. Si sale algo, pues ya la maquinaria se mueve. Cuando tienes cosas nuevas se la quieres enseñar a los demás, meterte en el local de ensayo. Y cuando la tienes grabada, la quieres tocar. Ahí no puedo hacer nada. Si hay canciones, todo rodará, volveremos a grabar y a tocar pronto. Si no, irá todo más despacio. Tampoco hay que esperarse a hacer un disco entero. Los músicos antiguos estamos cerrados en los discos. Y la verdad es que puedes, tranquilamente, sacar una, dos o tres canciones. La cosa es seguir teniendo algo distinto que decir. Seguir sintiéndote vivo de alguna manera.

P.Eres un gran lector de poesía. ¿Qué poeta está ahora en la cabeza de Robe?

R.Leo poetas, pero no me acuerdo de ninguno. Lo que leo son cosas que me dan en los conciertos. La mayoría son libros autoeditados. Abrirse paso es difícil, más en la poesía. Ser poeta y escribir libros no es fácil. Por eso, lo que leo son libros que me dan en los bolos. Encuentro muchas cosas bonitas. Parte de esas son las que voy diciendo en los conciertos para introducir el tema. Eso es lo que leo, sobre todo cuando estoy de gira. Todo te sirve de inspiración. Lo que lees, lo que oyes, lo que tocas, todo te sirve. Aunque la poesía está por encima de ti. También leo alguna novela. Voy saltando de una cosa a otra. La cosa es que los libros de poesía no hay que leerlos como novela. Te lees dos o tres poemas, los relees, a ver si en la segunda lectura les das otra vuelta.

P.Hablando de poetas, ¿cuánto hace que no ves a Manolillo Chinato?

R.Con Manolillo estamos hablando por teléfono más que nada. Ahora que estamos por aquí en Extremadura, que está cerca (vive en Puerto de Béjar, Salamanca), nos vemos de vez en cuando.