El nuevo Cádiz CF: menos posesión, menos calidad, más juego directo y más gol

El Cádiz CF sufrió una enorme decepción con la derrota (2-3) en el estadio Nuevo Mirandilla que no mereció frente al Racing de Santander el pasado domingo 7 de diciembre. Sólo se vio por debajo en el marcador en el tiempo de prolongación, cuando el cuadro montañés anotó el tanto de la victoria. Más allá del doloroso revés, el conjunto amarillo realizó posiblemente su mejor actuación en lo que va de temporada 2025-26, aunque le faltó oficio para administrar la ventaja de 2-0 que tuvo desde el minuto y careció de la pegada que sacó a relucir su rival, un serio candidato al ascenso. La mente se traslada ya al envite correspondiente al episodio número 18.

El Cádiz CF se había adentrado en una crisis de juego y resultados que extendió a seis las jornadas consecutivas sin ganar. Perdió su plaza en entre los seis primeros clasificados (llegó a ocupar al liderato una semana) mientras emitía señales preocupantes, sobre todo en ataque con una pertinaz sequía goleadora.

Entre la ausencia de los jugones (Suso y Ontiveros lesionados) y los problemas sobre todo en la misión ofensiva, Gaizka Garitano da un giro radical en el sistema y el equipo empieza a ofrecer una cara positiva. Apuesta por dos delanteros puros que hasta hace poco ejercían el rol de suplente (Roger Martí y Dawda Camara) y se inclina por un fútbol simple consistente en pases largos. El equipo renuncia a la tenencia de la pelota y golpea con veloces transiciones. Recuerda a la época de Álvaro Cervera.

El reciente encuentro ante el Racing fue ejemplo de la nueva versión de los amarillos, que funcionó con éxito en el campo del Córdoba (1-2). Con sólo un 30% de posesión en el choque contra la escuadra cántabra, hizo 15 remates y superó en cinco la media de disparos (diez) que llevaba en el global de los 16 capítulos anteriores.

La realidad es que el Cádiz CF se reencuentra con el gol con su nuevo modelo: dos en Córdoba y otros dos ante el Racing. Lo logra cuando tiene menos talento sobre el césped, cuando no elabora el juego y cuando la posesión no es su prioridad (en Córdoba también se quedó en un 30%). Lo consigue con un estilo directo y con garra. A falta de confirmación en las siguientes citas, parece que recupera su fiabilidad aunque sea de otra manera.

La lógica indica el entrenador seguirá apostando por el 4-4-2 y un bloque con carácter en el próximo compromiso contra el Real Zaragoza en la última visita liguera del año 2025 (sábado 13 a partir de las 21:00 horas). No se trata tanto de tener mucho tiempo el balón sino de aprovechar cuando obra en su poder. La estética no importa, lo que vale es el resultado.